İBB, Büyükada'daki Otelin Açılışını Yaptı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'da otel açılışında konuştu. İmamoğlu, "Kartal Belediyesi üzerinden devir alarak burayı insanlarımıza daha güçlü bir şekilde kazandırmakla alakalı bazı yazışmalarımız olmuştu. Ama ne yazık ki o yazışmalarımız devredilmesi konusunda karşılık bulmadı. Sonra Orman Bakanlığı burayı Kartal'dan geri alıp ihaleye çıkmıştı. Arkadaşlarıma şunu söyledim, 'Bir kamu malı burası, yine bir kamuya ait olması, daha kamu odaklı bir hizmetin, gerektiğinde sosyal projelerin, sosyal birtakım çalışmaların merkezi olmak zorunda' dedim. Bu kadar dünya güzeli bir coğrafyanın, içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait doğru dürüst bir noktanın olmaması da gerçekten üzücüydü. O bakımdan İBB olarak, 'Buranın mutlaka sahibi olmalıyız' dedik" ifadelerini kullandı.<İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden Beltur'a ait Büyükada'daki otelin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı tören ile gerçekleştirildi. Büyükada merkezine 10 dakika mesafede olan otel, 58 odası, 800 metre uzunluğundaki plajı, yüzme havuzu, açık ve kapalı spor salonu ve spa merkeziyle 14 Temmuz itibariyle İstanbulluların hizmetinde olacak. 25.000 metrekare arazi üzerine kurulan tesis 12 ay İstanbullulara hizmet verecek. Açılış töreninde Ekrem İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve eşi, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm