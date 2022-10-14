İstanbul'da eğitim hayatına devam eden üniversite öğrencilerine verilen İBB bursuna başvurular devam ediyor. Bursa başvuran adaylar, başvuruların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İBB bursunun ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB bursu başvuru tarihleri nedir? İBB bursu başvuru son gün ne zaman? İşte detaylar...

İBB'nin üniversite öğrencilerine yönelik verdiği İBB burs başvuruları devam ediyor. Başvuruların bitimine sayılı günler kala üniversite öğrencileri İBB bursu hakkında detaylı araştırma yapmakta. Bursa başvuran adaylar, başvuruların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İBB bursunun ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB bursu başvuru tarihleri nedir? İBB bursu başvuru son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.

2022 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL burs ödemesi yapılacak. Bu ödemenin belediyenin mali durumuna göre 2 veya 3 taksitte ödeneceği konuşuluyor…

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İBB burs başvuruları 26 Eylül 2022 Pazartesi günü başladı. 16 Ekim 2022 Pazar günü sona erecek.