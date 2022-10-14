Üniversite öğrencilerine yönelik verilen İBB bursu için başvurular devam ediyor. 26 Eylül'de başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. İBB burs başvurusu hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru son gün ne zaman? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar, kaç TL?

İBB burs başvuru tarihleri İstanbul'da eğitim hayatına devam eden üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. İBB tarafından belirlenen şartları taşıyan ve belirtilen süreler içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştiren lisans öğrencilerinden 75 bini yapılan değerlendirmenin ardından burs alabilecek. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru son gün ne zaman? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar, kaç TL? İşte detaylar haberimizde...

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR (2022)?

İBB burs başvuruları 26 Eylül 2022 Pazartesi günü başladı. 16 Ekim 2022 Pazar günü sona erecek.

İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.

2022 İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL burs ödemesi yapılacak. Bu ödemenin belediyenin mali durumuna göre 2 veya 3 taksitte ödeneceği konuşuluyor…

İBB BURS BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbulkart bilgisi