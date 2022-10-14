İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru son gün ne zaman? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar, kaç TL?
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Üniversite öğrencilerine yönelik verilen İBB bursu için başvurular devam ediyor. 26 Eylül'de başlayan başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. İBB burs başvurusu hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru son gün ne zaman? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar, kaç TL?
İBB burs başvuru tarihleri İstanbul'da eğitim hayatına devam eden üniversite öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. İBB tarafından belirlenen şartları taşıyan ve belirtilen süreler içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştiren lisans öğrencilerinden 75 bini yapılan değerlendirmenin ardından burs alabilecek. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru son gün ne zaman? 2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar, kaç TL? İşte detaylar haberimizde...
İBB burs başvuruları 26 Eylül 2022 Pazartesi günü başladı. 16 Ekim 2022 Pazar günü sona erecek.
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
* Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.
** Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.
** Gelir beyanına AGİ/fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL burs ödemesi yapılacak. Bu ödemenin belediyenin mali durumuna göre 2 veya 3 taksitte ödeneceği konuşuluyor…
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Disiplin belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Öğrencinin İstanbulkart bilgisi