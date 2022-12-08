İBB bursu için başvuruların alınması işleminin tamamlanmasının ardından vatandaşlar, İBB bursu ne zaman açıklanacak? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Merak edilen sorular arasında, 2022 İBB Bursları açıklandı mı? İBB burslarında son durum ne? Soruları da yer alıyor. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022 İBB Bursları açıklandı mı? İBB burslarında son durum ne?

İBB bursu için başvuruda bulunan birçok öğrenci tarafından İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022 İBB Bursları açıklandı mı? Soruları merak ediliyor ve gündemde yerini alıyor. 16 Ekim tarihinde sona eren İBB burs başvurularının ardından öğrenciler İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor ve İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022 İBB Bursları açıklandı mı? Sorularını araştırıyor. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2022 İBB Bursları açıklandı mı? İBB burslarında son durum ne?

İBB BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu sene de İBB burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor. Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.