İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek amacıyla verilecek olan İBB bursuna başvuru yapan adaylar İBB Burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İBB BURS sonuç tarihi ne zaman? gencuniversiteli.ibb.istanbul İBB bursu kazananlar ne zaman belli olacak? araması yapıyor.

İBB Burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İBB BURS sonuç tarihi ne zaman?

İBB burs ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde yer alıyor. Sona eren İBB burs başvurularının ardından öğrencilerburs başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, İBB Burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İBB BURS sonuç tarihi ne zaman? İşte detaylar…

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

İBB burs sonuçları 20 Ekim Cuma günü sona erdi. Başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 16 Ekim'de sona ermiş ve Aralık ayında sonuçlar açıklanmıştı.

İBB BURS SONUÇ TARİHİ NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı burs başvuru sonuçlarını henüz duyurmadı. Burs başvuruları 4 Kasım'da sona erdi ve değerlendirme süreci şu anda 18. gününde.

Burs başvuru sonuçlarının en geç Aralık ayının ilk haftasında açıklanması öngörülüyor. Burs verilecek öğrencinin koşulları, ekonomik durumu, eğitim aldığı şehir gibi faktörler göz önünde bulundurularak, burs alacak öğrenciler belirlenecek.

2023-2024 İBB BURS ÜCRETLERİ KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında desteklenen öğrencilere toplamda 6 bin lira burs sağlamıştı. Bu dönemde burs almaya hak kazanan öğrencilere ise üç ayrı taksitte toplamda 2.500 TL ödeme yapılacak. Toplam burs miktarı ise 7.500 TL olarak belirlendi.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?