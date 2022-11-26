İBB bursu sonuçlandı mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Başvurularının 16 Ekim'de son bulduğu İBB bursu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine destek amacıyla burs veriliyor. Başvuruların 16 Ekim 2022 tarihlerinde sona ermesiyle gözler İBB burs sonuçlarına çevrildi. İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.

İBB BURS ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri