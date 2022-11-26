İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman açıklanacak?
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İBB bursu sonuçlandı mı sorusunun cevabı öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Başvurularının 16 Ekim'de son bulduğu İBB bursu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman açıklanacak?
İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine destek amacıyla burs veriliyor. Başvuruların 16 Ekim 2022 tarihlerinde sona ermesiyle gözler İBB burs sonuçlarına çevrildi. İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...
İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor. Ödeme tarihleri henüz duyurulmadı.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri