İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş milyonlarca öğrenci tarafından başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine destek amacıyla burs veriliyor. Başvuruların 16 Ekim 2022 tarihlerinde sona ermesiyle gözler İBB burs sonuçlarına çevrildi. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) üç yıldır artırarak devam ettirdiği 'Genç Üniversiteli Desteği' projesi kapsamında bu yıl 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL burs verecek. Burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyenler, İBB burs sonuçları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Lisans ve önlisans programlarında örgün olarak eğitim gören öğrenciler, İBB burs sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı ,ne zaman açıklanacak? İBB burs miktarı ne kadar? Detaylar haberimizde...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu sene de İBB burs başvuru sonuçlarının Kasım ayında erişime açılması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

İBB burs başvuruları sonuçlandıktan sonra hak kazanan öğrencilere e-posta yoluyla herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak. Sonuçlar gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden adaylar tarafından öğrenilebilecek. Devlet üniversitesinde ön lisans ve lisans eğitimi alan aynı zamanda vakıf ve özel üniversitelerde eğitimine tam burslu olarak devam eden öğrenciler yararlanacak. İstanbul'da yaşamayan, eğitim süresini aşan, 25 yaşını geçen, maddi desteğe ihtiyacı olmayan, başarı ortalaması 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2 altında olan öğrenciler burs alamayacak.

İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

Geçtiğimiz sene İBB burs ödemeleri ilk olarak Aralık ayında yapılmıştı. Bu sene için de burs almaya hak kazanan öğrencilere 4 bin 500 TL ödeme yapılacak. Sonrasında ise her ay düzenli olarak hesaplara geçecek. Ödemeler 3 parça şeklinde yapılacak. Burslar öğrencinin başvuru yaparken bilgilerine yazdığı hesap numarasına yatacak.