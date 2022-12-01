İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için İBB tarafından verilen burs başvuruları tamamlandı. Peki, İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları nasıl görüntülenecek? İBB Bursu ne kadar, kaç kişiye verilecek? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Miyomlarca öğrencinin başvurduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Burs sonuçları için heyecan sürmekte. Öğrenciler burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları nasıl görüntülenecek? İBB Bursu ne kadar, kaç kişiye verilecek? Detaylar haberimizde...

2022 İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl kasım ayında açıklanan İBB burs başvuru sonuçlarının, bu yılda kasım ayının sonunda veya aralık ayının başında açıklanması bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

İBB burs sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor BB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

İBB BURSU NE KADAR, KAÇ KİŞİYE VERİLECEK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları duyurdu.