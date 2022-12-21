İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek amacıyla verilecek olan İBB bursu başvuruları 16 Ekim'de sona ermişti. Şimdi ise İBB Burs ne zaman yatacak? İBB burs ne kadar, kaç TL? İBB Burs hangi tarihte yatacak? soruları aratılıyor.

İbb Burs ne zaman yatacak? sorusu gündemde yer alıyor. 16 Ekim tarihinde sona eren İBB burs başvurularının ardından öğrenciler İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. İBB Burs sonuçlarının açıklanmasının ardından İBB Burs ne zaman yatacak? İBB burs ne kadar, kaç TL? İBB Burs hangi tarihte yatacak? soruları aratıldı.

İBB BURS NE ZAMAN YATACAK?

İBB burslarının ne zaman yatacağı henüz net olarak belirlenmedi. Gelişmeler geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.

İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından 75 bin üniversiteliye 4.500 TL burs yardımı yapılacak.