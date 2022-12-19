İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek amacıyla verilecek olan İBB bursu başvuruları 16 Ekim'de sona ermişti. Şimdi ise öğrenciler İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İBB burs ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB bursu ne kadar, kaç TL?

İBB burs ne zaman açıklanacak? sorusu gündemde yer alıyor. 16 Ekim tarihinde sona eren İBB burs başvurularının ardından öğrenciler İBB burs başvurularının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, İBB burs ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu sene de İBB burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor. Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından 75 bin üniversiteliye 4.500 TL burs yardımı yapılacak.