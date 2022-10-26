İBB burs sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine destek amacıyla verilecek olan İBB bursu başvuruları 16 Ekim'de sona ermişti. Burs kazanıp kazanmadığını merak eden öğrenciler "İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İBB burs ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İBB burs başvuru işlemleri tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bursundan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri başvurusunu yaptı. Ardından İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Peki, İBB burs ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar haberimizde...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu sene de İBB burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor. Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

İBB BURSU NE KADAR, KAÇ KİŞİYE VERİLECEK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları duyurdu.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER;

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri