Üniversite öğrencilerine yönelik verilen İBB bursu için başvurular tamamlandı. 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında başvuru yapan öğrenciler, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, İBB burs ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı İBB burs başvuruları yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde başlayan İBB burs başvuruları sona erdi. Peki, İBB burs ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar haberimizde...

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

İBB burs başvuruları bilindiği üzere 26 Eylül'de başladı. Başvurular bugün sona eriyor.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Başvuruların açıklanma tarihi belli olduğunda sayfamızda yer alacak.

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022-2023 İBB burs başvuru sonuçları tarihi belli mi? İBB son başvuru günü!

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB burs başvuruları İstanbul Senin Mobil Uygulaması üzerinden yapılıyor.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURSU NE KADAR, KAÇ KİŞİYE VERİLECEK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları açıkladı.