İBB burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl üniversite öğrencilerine verilen burslara başvurular 16 Ekim'de sona ermişti. Söz konusu başvuruların ardından adaylar gözleri sonuçlara çevrildi. Peki ,İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar, kimlere verilir? İşte konuya ilişkin merak edilenler...

İBB burs başvuru sonuçları için nefesler tutulmuş durumda. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek vereceklerini açıklamasının ardından burs başvuruları 26 Eylül-16 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. İşte, burs başvuru sonuçları ile ilgili son durum.

KİMLER BAŞVURU YAPAMAYACAK?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl burs başvuru sonuçları Kasım ayında erişime açılmıştı. Bu sene de İBB burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının ikinci haftası erişime açılması bekleniyor. Adaylar sonuçları, gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

İBB BURSU NE KADAR, KAÇ KİŞİYE VERİLECEK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 75 bin üniversiteliye 4.500 TL destek sağlayacakları duyurdu.