İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanılacak olan burs hakkındaki detaylar, öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında ise İBB Burs başvurusu ne zaman? Ve İBB Burs başvuru tarihleri ne zaman? Soruları yer alıyor. Peki, İBB Burs başvurusu ne zaman? İBB Burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte İBB Burs başvuru tarihleri!

İBB Burs başvurusu ne zaman? Sorusu, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan burslardan faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından ilgi görüyor ve sık sık araştırılıyor. İBB bursları hakkında öğrenciler daha birçok detayı merak ediyor. Peki, İBB Burs başvurusu ne zaman? İBB Burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte İBB Burs başvuru tarihleri!

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanılacak olan Genç Üniversiteli" Eğitim desteği başvuruları 26 Eylül tarihinde başlıyor.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

26 Eylül tarihinde öğrencilere sağlanılacak olan Genç Üniversiteli" Eğitim desteği başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu sayede destek almak isteyen öğrenciler burs sahibi olabilecek.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

İBB genç üniversiteli eğitim desteği burs başvuruları için gereken şartlar ve istenilen belgeler aşağıda yer almaktadır. Şartları sağlayan ve belgelere sahip olan öğrenciler bu burstan faydalanabilmektedir.