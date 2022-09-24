İBB Burs başvurusu ne zaman? İBB Burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte İBB Burs başvuru tarihleri!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanılacak olan burs hakkındaki detaylar, öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Merak edilen konuların başında ise İBB Burs başvurusu ne zaman? Ve İBB Burs başvuru tarihleri ne zaman? Soruları yer alıyor. Peki, İBB Burs başvurusu ne zaman? İBB Burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte İBB Burs başvuru tarihleri!
İBB Burs başvurusu ne zaman? Sorusu, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan burslardan faydalanmak isteyen öğrenciler tarafından ilgi görüyor ve sık sık araştırılıyor. İBB bursları hakkında öğrenciler daha birçok detayı merak ediyor. Peki, İBB Burs başvurusu ne zaman? İBB Burs başvuru tarihleri ne zaman? İşte İBB Burs başvuru tarihleri!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanılacak olan Genç Üniversiteli" Eğitim desteği başvuruları 26 Eylül tarihinde başlıyor.
26 Eylül tarihinde öğrencilere sağlanılacak olan Genç Üniversiteli" Eğitim desteği başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu sayede destek almak isteyen öğrenciler burs sahibi olabilecek.
İBB genç üniversiteli eğitim desteği burs başvuruları için gereken şartlar ve istenilen belgeler aşağıda yer almaktadır. Şartları sağlayan ve belgelere sahip olan öğrenciler bu burstan faydalanabilmektedir.
- İstenilecek Belgeler
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge
- Vukuatlı Nüfus kayıt örneği
- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
- Bursluluk belgesi
- Disiplin belgesi
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
- Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
- Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
- Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi
- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.