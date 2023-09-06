İBB burs başvurusu ne zaman? 2023 – 2024 İBB burs başvuruları hangi tarihte başlayacak, nerden başvuru yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamaların ardından geçen seneki İBB burs başvuruları oldukça talep görmüştü. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuruları hangi tarihte başlayacak, nerden başvuru yapılır?

İBB burs başvurusu ne zaman? Sorusu, 2023 – 2024 yılı eğitim döneminde İBB'den burs almak isteyen öğrenciler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 5-22 Ekim tarihleri arasında başlamakta olan başvuruların bu seneki akıbeti merak ediliyor. Peki, İBB burs başvurusu ne zaman? İBB burs başvuruları hangi tarihte başlayacak, nerden başvuru yapılır?

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aracılığı ile verilen İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl 5-22 Ekim tarihleri arasında başlamıştı. Bu yıl için İBB tarafından henüz resmi bir tarih duyurulmadı fakat geçen yılın tarihi göz önünde bulundurulduğunda bu kapsamda İBB burs başvurularının Ekim ayının ilk iki haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İBB BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURS ÜCRETİ NE KADARDI 2022-2023?

Ekrem İmamoğlu 75 bin öğrenciye 4500 TL burs verileceğini şöyle;"İBB Bursları için hiçbir referans gerekmiyor.

Üniversite öğrencisi kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla başvurabilirler. Bu yıl 75 bin öğrenciye 4.500 TL eğitim desteği vereceğiz." Duyurdu.