İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmakta olan burs için başvuruda bulunan birçok öğrenci burs başvurularının açıklanacağı gün için gün sayıyor. Başvuruda bulunan öğrenciler heyecanla İBB burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Sorusunu araştırıyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İBB burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Sorusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan bursa başvuru yapan kişiler tarafından sıklıkla arama motorları üzerinde araştırılıyor. Bu haberimizde İBB burs başvuruları için başvuruda bulunan öğrenciler başta olmak üzere birçok kişinin merak ettiği İBB burs başvuruları ne zaman açıklanacak? Sorusunu ve İBB burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konu hakkında İBB tarafından gerçekleştirilmiş resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat, geçtiğimiz sene 22 Ekim'de son bulan başvuruların ardından sonuçlar 23 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl için ise aynı hafta içerisinde açıklanması öngörülüyor. Konu hakkında gelişme olduğunda haberimiz güncellenecektir.

İBB BURS BAŞVURULARI NASIL ÖĞRENİLİR?

İBB tarafından başvuruların sonuçlanmasının ardından, başvuruda bulunan adaylar sonuçları gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.