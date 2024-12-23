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İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır?

İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından öğrencilere destek amacıyla verilen bursların başvuru süreci sona erdi. Şimdi, binlerce öğrenci İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? ve İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? sorularına yanıt arıyor.

Eğitim hayatında destek arayan öğrenciler için İBB'nin sunduğu burs programı büyük önem taşıyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna odaklanmış durumda. Adaylar, İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs desteği sağlıyor. 2025 eğitim dönemi için başvuru süreci tamamlandıktan sonra, sonuçların Aralık ayı sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır?

İBB BURS NE KADAR?

2024-2025 yılı için İBB burs ücretleri 15 bin TL olacak.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Adaylar, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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