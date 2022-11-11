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İBB Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İBB Burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İBB Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

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İBB Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İBB Burs başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İBB Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

Üniversite öğrencilerine yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmakta olan İBB burs başvuru sonuçları, başvuruda bulunan birçok öğrencinin gündeminde yer alıyor. 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında başvuru yapan öğrenciler, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, İBB Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İBB Burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı İBB burs başvuruları yoğun ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde başlayan İBB burs başvuruları sona erdi. Bu haberimizde özellikle başvuru gerçekleştiren öğrenciler tarafından merak edilen İBB Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Sorusunu yanıtladık. Peki, İBB Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İBB Burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İBB Burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmakta olan İBB burs başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. İBB burs başvuru sonuçlarının kasım ayının ikinci haftası erişime açılması öngörülüyor. Konu kesinlik kazandığında haberimiz güncellenecektir.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI ÖĞRENME

İBB burs sonuçlarının "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden duyurulacağı öngörülmekte.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

İBB Burs Gündem Eğitim Haberler

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