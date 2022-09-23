İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 75 bin öğrenciye aylık 4500 TL burs verileceğini duyurdu. Bunun akabinde öğrenciler burs başvurusu ne zaman yapılacak merak etti. Peki, İBB burs başvuru nasıl yapılır? İBB burs başvuru nereden yapılıyor? 2022 İBB burs başvuru ekranı!

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İBB burs başvuru nasıl yapılır? sorusu öğrencilerin gündeminde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrencilere İBB bursu vereceğini duyurmasının ardından öğrencilerİBB burs başvuru nasıl yapılır? İBB burs başvuru nereden yapılıyor? Sorularına yanıt aradı. İBB burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler bursun nereden yapıldığını araştırıyor. İBB burs başvuru nasıl yapılır? İBB burs başvuru nereden yapılıyor? 2022 İBB burs başvuru ekranı!

İBB BURS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aracılığı ile verilen İBB burs başvuruları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden alınacak.

İBB BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

o Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

o Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

o Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

İBB BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR 2022-2023?

Ekrem İmamoğlu 75 bin öğrenciye 4500 TL burs verileceğini şöyle;"İBB Bursları için hiçbir referans gerekmiyor.

Üniversite öğrencisi kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla başvurabilirler. Bu yıl 75 bin öğrenciye 4.500 TL eğitim desteği vereceğiz." Duyurdu.

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İBB'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Sevgili Gençler,

2022 - 2023 Eğitim-Öğretim yılında da "Genç Üniversiteli" eğitim desteğimiz devam edecektir.

"Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuruları 26 Eylül'de başlıyor."

Buna göre burs başvuruları 26 Eylül tarihinde başlayacak.