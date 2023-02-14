İBB bina tespiti ücretli mi? 2023 İBB bina tespiti başvurusu nasıl, nereden yapılır?

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İBB BİNA TESPİT PROJESİ NEDİR?

Hızlı Tarama ile bina tespiti projesinin amacı, İstanbul'daki mevcut yapı envanterinin Deprem Master Planı'nda açıklanan ikinci kademe değerlendirme yöntemlerini kullanarak, mümkün olan en hızlı şekilde deprem risk durumlarını tespit ederek bölgelerin durumunu ortaya koymaktır. Öncelikli olarak Avcılar ve Silivri ilçelerinde başlayan bu çalışma, İstanbul'un diğer 37 ilçesine yayılmıştır. Deneyimli teknik personellerden kurulu ekiplerle ziyaret edilen binalarda, Deprem Master Planı'nda tanımlanan ikinci değerlendirme yöntemleri için kullanılacak olan değerlerin ölçümleri gerçekleştirilmektedir. Bu değerlerin belirlenmesi için ofiste zemin ve depremsellik verilerinin tespit edilmesi, sahada ise; Kolon sıvasının kaldırılarak beton yüzey sertliğini ölçmek amacıyla beton çekici okuması,

Kolon betonunun sıyrılarak donatı çapı ve korozyon belirlemesi,

Kolon-kiriş ve kat ölçüleri alınarak kat planının çıkarılması,

Duvar tarama cihazı ile kolon-perde donatı aralıklarının belirlenmesi,

Düzensizlik durumlarının ve bina dış ölçülerinin tespiti, işlemleri yapılarak veri toplanmaktadır. Bu veriler bir algoritma ile analiz edilerek her bina için "deprem güvenlik oranı" tespit edilir. Bu oran ile binaların risk durumlarını ortaya koymak mümkün olacaktır. Binada yapılan tespitlerden sonra oluşturulan ekip, tamirat işlemlerini gerçekleştirmektedir.

İBB BİNA TESPİTİ ÜCRETLİ Mİ?

Belediye tarafından yürütülmekte olan bina inceleme çalışması ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir.

İBB BİNA TESPİT PROJESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

İBB BİNA TESPİTİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında sonuçlar, tapu maliklerine, tapu malikinin vefat etmiş olması halinde mirasçısı olduğunu gösterir mirasçılık belgesi sunan kişilere, malik adına bilgi/belge almaya yetkili olduğunu gösterir vekaletname sunan kişilere ve noterce tasdikli yönetim karar defteri ile başvuran yöneticiye bildirilecektir.