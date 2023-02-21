İBB bina tespit projesi nedir? İBB bina tespiti başvurusu nasıl yapılır?

İBB bina tespiti projesi Kahramanmaraş depremi sonra Hatay'da da art arda gelen depremlerin ardından uzmanlar Büyük İstanbul depremi için uyarılarını yenilerken vatandaşlar İBB bina tespit projesinin detaylarını araştırıyor. Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini ve evinin depreme ne kadar dayanıklı olduğunu sorgulayan vatandaşlar İBB bina tespit projesi nedir? İBB hızlı bina tarama için başvuru nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olur?

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremleri ardından oturduğumuz binaların güvenli olup olmadığı soruları gündeme geldi. Özellikle yapılaşmanın fazla olduğu İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, bulundukları binanın risk durumunu merak ediyor. İBB tarafından geliştirilen yeni sistemin detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İBB bina tespit projesi nedir, hızlı bina tarama için başvuru nasıl yapılır? Bina Tespit Uygulaması başvuru ekranı ve sürecin tüm detayları haberimizde...

İBB BİNA TESPİT PROJESİ NEDİR?

Hızlı Tarama ile bina tespiti projesinin amacı, İstanbul'daki mevcut yapı envanterinin Deprem Master Planı'nda açıklanan ikinci kademe değerlendirme yöntemlerini kullanarak, mümkün olan en hızlı şekilde deprem risk durumlarını tespit ederek bölgelerin durumunu ortaya koymaktır. Öncelikli olarak Avcılar ve Silivri ilçelerinde başlayan bu çalışma, İstanbul'un diğer 37 ilçesine yayılmıştır.

İBB BİNA TESPİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bina durum tespiti için hazırladığı web sitesine giriş yapıp gerekli bilgileri doldurarak bina tespiti için randevu oluşturabilirsiniz. Bina incelemesinde herhangi bir ücret talep edilmiyor

İBB BİNA TESPİT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!

İBB BİNA TESPİT UYGULAMASI ÜCRETSİZ Mİ?

Bina incelemesinde herhangi bir ücret talep edilmiyor. Vatandaşlar, yaşadıkları ilçe, mahalle, sokak, cadde gibi bilgileri doldurarak inceleme başvurusunda bulunabiliyor.

SONUÇLAR NASIL İFADE EDİLİYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bina incelemeleri neticesinde binaların deprem güvenliği oranları aşağıdaki gibi belirtilmektedir. Buna göre;

A sınıfı binaların puan karşılığı; 100 ve üzeri (Düşük Risk)

B sınıfı binaların puan karşılığı; 75-100 (Düşük Risk)

C sınıfı binaların puan karşılığı; 50-75 (Orta Risk)

D sınıfı binaların puan karşılığı; 25-50 (Yüksek Risk)

E sınıfı binaların puan karşılığı; 0-25 (Çok Yüksek Risk)