İBB Başkanı İmamoğlu, oyunu kullandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde kayıtlı olduğu sandıkta oyunu kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Marmara Mahallesi'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmamhatip Lisesi'nde oğlu ve eşiyle birlikte oy kullandı. Vatandaşlar tarafından karşılanan İmamoğlu, oy verme işlemi sonrasında basın açıklaması yaptı. Oy verme işlemi sonrasında yaptığı açıklamada bulunan İmamoğlu, "2023 yılında Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının başlangıcında hayırlı olsun. Özellikle gençlerimiz için ve onlardan çok şey bekleyen onlar için hayatlarını adayan özellikle anneler için hayırlı uğurlu olsun. Memleketimizin huzura barışa kardeşliğe birbirine güzel bakmaya iyi bakmaya insanları birbirini anlamaya dinlemeye çok ihtiyacı var. Bunu başarabileceğimiz birbirimize asla ve asla ön yargılarla bakmayacağımız insan olduğumu vatandaş olduğumuz için komşu, hemşehri olduğumuz için birbirimizi anlayan bir toplum olmamız lazım. Bunu başarmamız lazım bu seçim bence en çok bu işe yarayacak. Anneler günü kutlu olsun" dedi.