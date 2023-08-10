İmamoğlu'ndan "Şehir Hatları vapurunu müstakbel gelinine kiraladı" iddiasına suç duyurusu

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, Ekrem İmamoğlu'nun müstakbel gelini olduğu öne sürülen Melis Çatak'a Şehir Hatları'na ait vapurun kiralandığını iddia etti. Şehir Hatları, söz konusu geminin 2010 yılında satıldığını belirterek iddiaları yalanlarken, İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat da Türkyılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN İDDİA

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gündeme getirdiği iddia dikkat çekti. Bir sitede yayınlanan haberin ardından paylaşım yapan Türkyılmaz, İBB'nin Şehir Hatları'na ait vapurunun İmamoğlu'nun müstakbel gelini olduğu öne sürülen Melis Çatak'a kiralandığını iddia etti.

TÜRKYILMAZ: VAPUR NE AMAÇLA KİRALANDI?

Türkyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Organizatör ve eğlence sektörü danışmanlığı yapan Melis Çatak'ın İBB şehir hatlarına ait bir vapuru kiraladığı, ofis olarak kullandığı ve parti organizasyonları için ticari gelir elde ettiğine ilişkin ciddi bir iddia var. Çatak'ın İmamoğlu'nun müstakbel gelini olduğu, Garipoğlu ailesi ile olan ilişkilerle ilgili iddialar bizi şimdilik ilgilendirmiyor. Fakat vapurun kiralama şekli, ne kadara kiralandığı ve ne amaçla kiralandığına ilişkin hususlar bizi ve İstanbulluları yakından ilgilendiriyor. Konunun takipçisi olacağız ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer vermişti.

ŞEHİR HATLARI: İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

İddiaların ardından Şehir Hatları'ndan yapılan basın açıklamasında, söz konusu geminin 2010 yılında satıldığı sonrasında yine el değiştirdiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "AK Parti İBB Meclis üyesi ve grup sözcüsü Sn. Murat Türkyılmaz'ın 06.08.2023 tarihinde, saat 23.39'da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan, organizatör Melis Çatak'a Şehir Hatları'na ait bir geminin kiralandığı ve gemiden ticari gelir elde edildiği yönündeki iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

"GEMİ İKİ DEFA EL DEĞİŞTİRDİ"

Anadolu Feneri Gemisi, daha önce Şehir Hatları filosunda bulunmuş olup 26.08.2010 tarihinde Rize Belediye Başkanlığı tarafından satın alınarak ismi Dursun Kaptan olarak değiştirilmiştir. 2017 yılında ise TURYAP emlak firması tarafından satın alınmış ve ismi yeniden Anadolu Feneri olarak değiştirilmiştir. Yukarıda belirtilen satış tarihi itibariyle, görsellerine yer verilen bu geminin şirketimizle herhangi bir ilişkisi bulunmadığını kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunar, şirketimize yönelen bu haksız ve mesnetsiz iddialara karşı her türlü hukuki hakkımızın saklı olduğunu bildiririz."

İMAMOĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat da yaptığı açıklamada, Türkyılmaz'la ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Polat, açıklamasında "Bazı medya ve sosyal medya mecralarında İBB Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu ve ailesi hakkında dayanaksız ithamlar içeren paylaşım ve yayınlar nedeniyle yasal haklarımız kullanılmıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu ve ailesinin adı geçen kişiler ve olaylarla bir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

TÜRKYILMAZ: ASIL HESAPLAŞACAĞIMIZ GÜN 31 MART

Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Türkyılmaz ise şu ifadeleri kullandı: "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kamusal sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan bir meclis üyesi olarak şahsım hakkında "suç duyurusu"nda bulunmuş. Başka bir meclis konuşmam hakkında da suç duyurusunda bulunacağını, onlarca hakaret olduğunu iddia etmişti. İsterseniz dilekçenize onu da ekleyin, hukuk önünde hesaplaşalım. Şunu unutmayın; İstanbullular adına sormaya, onların haklarını savunmaya, yanlışları eleştirmeye ve haksızlıkla mücadeleye çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Asıl hesaplaşacağımız gün ise 31 Mart 2024, az kaldı…"