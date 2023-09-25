İstanbul Büyükşehir Belediyesi, burs başvurusu üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Peki, İBB 6.000 TL burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İstanbul dışındakiler başvurabiliyor mu?

İBB, İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine 6.000 TL burs yardımında bulunacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi , "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için binlerce öğrenciye burs desteğinde bulunacak. Peki, İstanbul dışındakiler başvurabiliyor mu? İBB 6.000 TL burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

İBB 6.000 TL BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

İBB, İstanbul'da yaşayan binlerce üniversite öğrencisine 6.000 TL burs yardımında bulunacak.İstanbul Büyükşehir Belediyesi , "Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için binlerce öğrenciye burs desteğinde bulunacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Burs desteği için başvurular 26 Eylül'de İstanbul Senin üzerinden gerçekleştirilmeye başlanacak. Başvurular 26 Ekim'e kadar devam edecek.