İBB 19 Mayıs konserine kimler gelecek? İBB 19 Mayıs konseri nerede, saat kaçta? İBB 19 Mayıs konserine hangi şarkıcılar gelecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilecek olan İBB 19 Mayıs konserine kimler gelecek? Araştırılıyor ve merak ediliyor. Birçok farklı platform üzerinde duyurulmakta olan etkinliğe katılacak olan isimler en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, İBB 19 Mayıs konserine kimler gelecek? İBB 19 Mayıs konseri nerede, saat kaçta? İBB 19 Mayıs konserine hangi şarkıcılar gelecek?