İBB 19 Mayıs konserine kimler gelecek? İBB 19 Mayıs konseri nerede, saat kaçta? İBB 19 Mayıs konserine hangi şarkıcılar gelecek?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilecek olan İBB 19 Mayıs konserine kimler gelecek? Araştırılıyor ve merak ediliyor. Birçok farklı platform üzerinde duyurulmakta olan etkinliğe katılacak olan isimler en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, İBB 19 Mayıs konserine kimler gelecek? İBB 19 Mayıs konseri nerede, saat kaçta? İBB 19 Mayıs konserine hangi şarkıcılar gelecek?
İBB 19 Mayıs konserine kimler gelecek? Sorusu, yapılan etkinlik duyurularının ardından birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. İBB 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Peki, İBB 19 Mayıs konserine kimler gelecek? İBB 19 Mayıs konseri nerede, saat kaçta? İBB 19 Mayıs konserine hangi şarkıcılar gelecek?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 19 Mayıs etkinliklerine Hadise, Skapova, Sena Şener, DJ Burak Yeter, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Murda gibi isimler yer alacak.
İBB, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.
İstanbullular, 14.00'den itibaren Maltepe Etkinlik Alanı'na giriş yapabilecek.