Koyun Dolly'i klonlamasıyla tanınan bilim insanı Ian Wilmut'un sağlık durumu ve hastalığı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Ian Wilmut hayatı ve kariyeri araştırılmaktadır. Peki, Ian Wilmut kimdir? Koyun Dolly'i klonlayan İan Wilmut öldü mü? Ian Wilmut hastalığı nedir? İşte detaylar...

Ünlü bilim insanı Ian Wilmut'un hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ian Wilmut, genetik mühendislik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan bir bilim insanıdır. Ancak son dönemde sağlık durumunun kötüleşmesi ve ölüm haberleri, bilim dünyasında endişe yarattı. Ian Wilmut'un sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Ian Wilmut kimdir? Koyun Dolly'i klonlayan İan Wilmut öldü mü? Ian Wilmut hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

IAN WİLMUT KİMDİR?

Dr. Wilmut İngiltere'de Hampton Lucy'de doğdu. Babası, Leonard Wilmut, bir matematik öğretmeniydi. Wilmut, 1949'da hücrelerin nasıl dondurulacağını keşfeden Chris Porge'la tanıştı. Wilmut bu araştırmadan çok etkilenmişti. Babası aşırı bir şeker hastasıydı. Wilmut 1971'de PhD ile ödüllendirildi. PhD İngiltere'de ilk doktora derecesi anlamındadır.

1996'nın başlarında Keith Campbell ve Bill Ritchie, Megan ve Morag adında bir çift kuzu üretmeyi başardı. Koyun Dolly 1996'da doğdu ve şarkıcı Dolly Patron'ın adını aldı. Dolly ilk yetişkin hücrelerden türemiş bir klondu. Erken öldü. Daha 6 yaşındayken 2003'te hayata gözlerini yumdu. 1998'de başka bir koyun Polly yaratıldı. Polly, içinde bir insan geni bulunduran, genetik olarak değiştirilmiş deri hücresinden elde edilmişti. Bu bilim insanı birçok keçi de klonlamıştır.

IAN WİLMUT ÖLDÜ MÜ?

İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü, koyun Dolly'i klonlayan İngiliz bilim insanı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta yer alan Edinburgh Üniversitesi'nin bir parçası olan Roslin Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, koyun Dolly'i klonlayan bilim insanı Ian Wilmut'un 79 yaşında hayatını kaybettiği belirtilerek, "Genetiği değiştirilmiş koyun yapmak için kullanılabilecek klonlama veya nükleer transfer tekniklerini geliştirme çabalarına öncülük etti" denildi.

IAN WİLMUT HASTALIĞI NEDİR?

Wilmut, Roslin Enstitüsü'nde Keith Campbell ile birlikte 1996 yılında koyun Dolly'yi klonlamıştı. Wilmut'a yıllar önce Parkinson teşhisi konmuştu. Öte yandan Dolly, klonlanmasının ardından 6 kuzu doğurmuş ve 14 Şubat 2003'te ilerleyen akciğer hastalığı nedeniyle uyutulmuştu.