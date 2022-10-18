IABA'dan İstanbul'da moda şöleni, Türkiye ve Afrika modası İstanbul'da buluştu

İstanbul Afrika İşadamları Derneği tarafından düzenlenen Afrika-Türkiye Tekstil ve Moda Fuarı, İstanbul'da moda rüzgârları estirdi. Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'nın dört bir yanından moda girişimcileri ve tasarımcıları bir araya getiren fuar yoğun ilgi gördü.

İstanbul Afrika İşadamları Derneği'nin (IABA) organize ettiği Afrika-Türkiye Tekstil ve Moda Fuarı, 13-14 Ekim günlerinde Kaya İstanbul Fuar&Kongre Oteli'nde başladı, ardından İstanbul Moda Merkezi'nde devam etti. Etkinliğe Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'nın dört bir yanından moda girişimcileri, tasarımcılar, iş analistleri, hükümet delegeleri, diplomatik teşkilatlar ve özel yatırımcılar katıldı.

TRENDLER KONUŞULDU SORUNLAR ELE ALINDI

Fuar; renkli Afrika ve Türk baskıları ile iki kültürün modasını podyuma taşıyan birbirinden çarpıcı defilelere ev sahipliği yaptı. Müzik performanslarıyla renklenen etkinlik, katılımcılara moda endüstrisindeki trendleri konuşmak, mevcut zorlukları ele almak, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık için yeni bir yol haritası çizmek için de bir fırsat sundu. Etkinlik, katılımcıların yoğun alkışları arasında sona erdi.

IABA GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLİYOR

İstanbul Afrika İşadamları Derneği (IABA), işletmelerin büyümesini desteklemek ve endüstrilerdeki girişimcileri güçlendirmek amacıyla kuruldu. Birliğin uzun vadeli hedefleri arasında; bağlı ülkeler ve özel kuruluşlar için doğrudan yabancı yatırımları kolaylaştırmaya odaklanmak da var. IABA, yakın gelecekte daha fazla fuar organize etmeyi hedefliyor.