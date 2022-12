I speech kürsü ne demek? (VİDEO) Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı i speech kürsü nedir, olayı ne? i speech kürsü anlamı nedir?

I speech kürsü ne demek? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabından Google'ı etiketleyerek "I speech kürsü" paylaşımı sonrası i speech kürsü ne demek? I speech kürsü olayı nedir? i speech kürsü anlamı nedir? Merak edildi. İşte detaylar...

I SPEECH KÜRSÜ NE DEMEK?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi Twitter hesabı üzerinden Google'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım sonrası paylaşımda yazan I speech kürsü anlamı nedir merak edildi. İşte, Ekrem İmamoğlu'nun o paylaşımı:

İmamoğlu Google arama motoruna "Ekrem İmamoğlu" yazıldığında isminin altında yer alan unvanda "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" olarak tanımlandırılması üzerine sosyal medyadan Google'ı etiketleyerek paylaşımda bulundu. Google'dan konuya ilişkin açıklama gelmezken, İmamoğlu bu duruma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak yanıt verdi.

ERDOĞAN BM'DE NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşmasından önce moderatörden yarı İngilizce yarı Türkçe konuşarak kürsüye çıkmak istemişti.

İkili arasında şu diyalog yaşanmıştı:

Erdoğan: Excuse me, kürsü?

Moderatör: What do you need?

Erdoğan: I speech kürsü.

SPEECH NE DEMEK?

Speech, İngilizce bir kelimedir ve Türkçe karşılığı "konuşma" demektir.