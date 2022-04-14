Hz Yusuf dizisi nerede çekildi? Hz Yusuf dizisi konusu nedir? Hz. Yusuf ne zaman çekilmiştir?
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Yönetmenliğini ve senaristliğini Faracullah Selahşur'un üstlendiği Hz Yusuf dizisi nerede çekildi? Dizide, Hz. Yusuf'un hayatı ele alınmıştır. Peki, Hz Yusuf dizisi konusu nedir? Hz. Yusuf ne zaman çekilmiştir?
Hz Yusuf dizisi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hz. Yakup'un en küçük oğlu olan Yusuf, gördüğü bir rüyadan dolayı kardeşleri tarafından kıskanılmış ve sonrasında bir kuyuya atılmıştır. Ardından, oradan geçen bir kervan tarafından alınarak Mısır'da krala köle olarak satılmıştır. Hayat hikayesini konu edinen Hz Yusuf dizisi konusu nedir? Hz. Yusuf ne zaman çekilmiştir?
Hz. Yusuf, 2008 yapımı, yönetmenliğini ve senaristliğini Faracullah Selahşur'un üstlendiği, başrolünde İranlı aktör Mustafa Zamani'nin oynadığı dram, tarihi ve dinî türündeki İran televizyon dizisidir. Dizide, İbrani din büyüğü ve peygamberi olan Yusuf'un hayatı ele alınmıştır. Dizinin çekim yeri ise Mısır'dır.
Hz. Yakup'un en küçük oğlu olan Yusuf, gördüğü bir rüyadan dolayı kardeşleri tarafından kıskanılmış ve sonrasında bir kuyuya atılmıştır. Ardından, oradan geçen bir kervan tarafından alınarak Mısır'da krala köle olarak satılmıştır.
Peygamberler tarihinde güzelliği ve hoşluğuyla bilinen Yusuf, genç yaşlarda padişahın karısı Züleyha ile imtihana tabii tutulmuştur. Züleyha, bir gün Yusuf'a, uygun bir zamanda ve uygun bir yerde kendisiyle beraber olmasını teklif etmiş, Yusuf ise bunu reddetmiştir. Züleyha, Yusuf'un kaçması üzerine Yusuf'un gömleğini arkadan çekerek zorlayınca Züleyha'nın kocası bu durumu görmüş, Züleyha da Yusuf'un kendisine bilerek saldırdığını söylemiş ve buna karşılık olarak hapsedilmesini istemiştir. Uzun yıllar zindanda kalan Yusuf ile birlikte kalan zindan arkadaşlarının rüyasını tabir etmiş, biri çıkmış diğeri de idam edilmiştir. Kralın bir gün bir rüya görmesi üzerine zindanda yatan Yusuf'u hatırlayan arkadaşı, kralın rüyasını tabir ettirmek üzere Yusuf'a gitmiş ve rüyasının tabirini yaptırmıştır.
Mısır maliyesinin başına getirilen Yusuf, bir süre sonra kardeşleriyle Mısır'da karşılaşmış, Allah'ın ona öğrettiği bir ilimle kardeşini yanında alıkoymuş, daha sonra kendisinin Yusuf olduğunu söylemiş ve ailesini de yanına çağırtmıştır.
- Mustafa Zamani - Yusuf/Yuzarsif
- Seyyed Hossein Jafari - Yusuf'un küçüklüğü
- Mahmoud Pak Niat - Yakup
- Katayoun Riahi - Züleyha
- Jafar Dehghan - Potifar
- Abbas Amiri - Ank Mahu
- Jahanbakhsh Soltani - III. Amenhotep
- Rahim Noroozi as Akhanatoon
- Mahvash Sabrkan - Karimama
- Elham Hamidi - Asenat
- Leila Boloukat - Nefertiti
- Amir-Hossein Modares - İnarus
- Mohammad-Ali Soleimantash - Apophis
- Reza Razavi as Horemheb
- Ali Taleb Loo - Hunifer
- Esmail Soltanian - Kimoni
- Israfil Alamdari - Rodemon
- Reza Agharabi - Padiyamon
- Zehir Yari - Bünyamin
- Javad Taheri - Malik
- Ardalan Shoja Kaveh - Cebrâîl
- Sirous Kahvari Nejad - Milisavoo
- Ali Yaghoub Zadeh - Hoya
- Kourosh Zarei - Laavi
- Fereshteh Sarabandi - Leah ben Laban
- Maryam Bakhshi - Rachel ben Laban
- Zahra Saeedi - Faeeqah bint Isaac
- Nasrin Nakisa - Dinah ben Jacob
- Ala Mohseni - Ninifer Kibta
- Mohammad Ahmadi - jailing
- Mojtaba Bitarafan - Soufareh
- Naser Forough - Khufu
- Ali Bekaeeian - Apuky
- Jamshid Safari - Falih
- Soudabeh Ali Pour - Bilhah
- Mitra Khavajeh Nian - Zilpah
- Zahra Mortazavi - Tiamini
- Saeideh Arab - Leah
- Bita Samari - Tama
- Mohammad Poursattar - Hızır
- Parviz Fallahi Pour - Kidamen
- Sirous Asnaghi - gardiyan
- Monouchehr Behrouj - Bintoo