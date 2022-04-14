Hz Yusuf dizisi nerede çekildi? Hz Yusuf dizisi konusu nedir? Hz. Yusuf ne zaman çekilmiştir?

Hz Yusuf dizisi nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hz. Yakup'un en küçük oğlu olan Yusuf, gördüğü bir rüyadan dolayı kardeşleri tarafından kıskanılmış ve sonrasında bir kuyuya atılmıştır. Ardından, oradan geçen bir kervan tarafından alınarak Mısır'da krala köle olarak satılmıştır. Hayat hikayesini konu edinen Hz Yusuf dizisi konusu nedir? Hz. Yusuf ne zaman çekilmiştir?

HZ. YUSUF DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hz. Yusuf, 2008 yapımı, yönetmenliğini ve senaristliğini Faracullah Selahşur'un üstlendiği, başrolünde İranlı aktör Mustafa Zamani'nin oynadığı dram, tarihi ve dinî türündeki İran televizyon dizisidir. Dizide, İbrani din büyüğü ve peygamberi olan Yusuf'un hayatı ele alınmıştır. Dizinin çekim yeri ise Mısır'dır.

KONUSU

Hz. Yakup'un en küçük oğlu olan Yusuf, gördüğü bir rüyadan dolayı kardeşleri tarafından kıskanılmış ve sonrasında bir kuyuya atılmıştır. Ardından, oradan geçen bir kervan tarafından alınarak Mısır'da krala köle olarak satılmıştır.

Peygamberler tarihinde güzelliği ve hoşluğuyla bilinen Yusuf, genç yaşlarda padişahın karısı Züleyha ile imtihana tabii tutulmuştur. Züleyha, bir gün Yusuf'a, uygun bir zamanda ve uygun bir yerde kendisiyle beraber olmasını teklif etmiş, Yusuf ise bunu reddetmiştir. Züleyha, Yusuf'un kaçması üzerine Yusuf'un gömleğini arkadan çekerek zorlayınca Züleyha'nın kocası bu durumu görmüş, Züleyha da Yusuf'un kendisine bilerek saldırdığını söylemiş ve buna karşılık olarak hapsedilmesini istemiştir. Uzun yıllar zindanda kalan Yusuf ile birlikte kalan zindan arkadaşlarının rüyasını tabir etmiş, biri çıkmış diğeri de idam edilmiştir. Kralın bir gün bir rüya görmesi üzerine zindanda yatan Yusuf'u hatırlayan arkadaşı, kralın rüyasını tabir ettirmek üzere Yusuf'a gitmiş ve rüyasının tabirini yaptırmıştır.

Mısır maliyesinin başına getirilen Yusuf, bir süre sonra kardeşleriyle Mısır'da karşılaşmış, Allah'ın ona öğrettiği bir ilimle kardeşini yanında alıkoymuş, daha sonra kendisinin Yusuf olduğunu söylemiş ve ailesini de yanına çağırtmıştır.

HZ. YUSUF OYUNCULARI

Mustafa Zamani - Yusuf/Yuzarsif

Seyyed Hossein Jafari - Yusuf'un küçüklüğü

Mahmoud Pak Niat - Yakup

Katayoun Riahi - Züleyha

Jafar Dehghan - Potifar

Abbas Amiri - Ank Mahu

Jahanbakhsh Soltani - III. Amenhotep

Rahim Noroozi as Akhanatoon

Mahvash Sabrkan - Karimama

Elham Hamidi - Asenat

Leila Boloukat - Nefertiti

Amir-Hossein Modares - İnarus

Mohammad-Ali Soleimantash - Apophis

Reza Razavi as Horemheb

Ali Taleb Loo - Hunifer

Esmail Soltanian - Kimoni

Israfil Alamdari - Rodemon

Reza Agharabi - Padiyamon

Zehir Yari - Bünyamin

Javad Taheri - Malik

Ardalan Shoja Kaveh - Cebrâîl

Sirous Kahvari Nejad - Milisavoo

Ali Yaghoub Zadeh - Hoya

Kourosh Zarei - Laavi

Fereshteh Sarabandi - Leah ben Laban

Maryam Bakhshi - Rachel ben Laban

Zahra Saeedi - Faeeqah bint Isaac

Nasrin Nakisa - Dinah ben Jacob

Ala Mohseni - Ninifer Kibta

Mohammad Ahmadi - jailing

Mojtaba Bitarafan - Soufareh

Naser Forough - Khufu

Ali Bekaeeian - Apuky

Jamshid Safari - Falih

Soudabeh Ali Pour - Bilhah

Mitra Khavajeh Nian - Zilpah

Zahra Mortazavi - Tiamini

Saeideh Arab - Leah

Bita Samari - Tama

Mohammad Poursattar - Hızır

Parviz Fallahi Pour - Kidamen

Sirous Asnaghi - gardiyan

Monouchehr Behrouj - Bintoo