Hyundai ve Kia on binlerce aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı! İşte modelleri

Otomotiv devleri Hyundai ve Kia, ABD'deki 92 bin aracını şanzıman yağ pompasının aşırı ısınması nedeniyle geri çağırdı. Yangın riski bulunduğu belirtilen araçların binalardan uzağa park edilmesi istendi. İşte model model geri çağırılan araçlar.

Güney Koreli Hyundai Motor ve Kia, yangın riski nedeniyle ABD'deki yaklaşık 92 bin aracı geri çağırıyor. Geri çağırma birkaç modeli etkiliyor ve şanzıman yağ pompasındaki aşırı ısınabilecek elektrikli bir bileşenle ilgili sorundan kaynaklanıyor.

"BİNALARDAN UZAĞA PARK EDİN" UYARISI

Şirketler, araç sahiplerine, denetlenene kadar binalardan uzağa ve dışarıya park etmelerini tavsiye etti. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), "Geri çağırma onarımı tamamlanana kadar araçların binaların dışına ve yapılardan uzağa park etmeleri tavsiye edilir" açıklamasında bulundu.

ÇAĞRILAN MODELLER HANGİSİ

Hyundai

2023 Elantra

2023 Kona

2023 Sonata

2023 Tucson

2023-2024 Palisade

Kia