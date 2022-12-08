Hyundai ve Giugiaro Pony Coupe için buluştu

Hyundai, 1974 yılında Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan etkileyici Pony Coupe konseptini yeniden inşa etmek için İtalyan tasarım firması GFG Style ile bir iş birliği yaptı.

Hyundai, 1974 yılında Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlanan etkileyici Pony Coupe konseptini yeniden inşa etmek için İtalyan tasarım firması GFG Style ile bir iş birliği yaptı.

Tasarım firmasının sahibi olan baba ve oğul Giorgetto ve Fabrizio Giugiaro, yıllar önce otomotiv endüstrisine kazandırdıkları modeli, tekrar hazırlayacak olmanın haklı gururunu yaşıyor. Giorgetto ve Fabrizio Giugiaro ile birlikte çalışacak olan Hyundai Motor Grubu Global Tasarım Merkezi Başkanı SangYup Lee ve Kreatif Direktörü Luc Donckerwolke, Hyundai'nin marka kimliğine ve tarihine katkıda bulunacak.

Luc Donckerwolke, "Giorgetto ve Fabrizio'yu bu yeniden tasarım projesi için Seul'de ağırlamaktan kesinlikle heyecan duyuyoruz ve onlarla bu olağanüstü tasarım projesinde çalışmak için sabırsızlanıyoruz.Bu proje yalnızca tarihi bir değere sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha fazla işbirliğinin önünü açabilecek kültürler arası dayanışmayı da temsil ediyor" dedi.

Başkan SangYup Lee ise "Pony ve Pony Coupe Konsepti, ödüllü IONIQ 5 ve dikkat çekici N Vision 74 dahil olmak üzere tüm üretim ve konsept araçlarımızın tasarımlarını etkileyen nadir kreasyonlardan biriydi. Orijinal konsept otomobilimizin üzerinden tam 48 yıl geçti ve Giorgetto Giugiaro'yu tasarım felsefemize bağlı kalarak yeniden hayata getirmesi için görevlendirdik. Amacımız, geleceği mirasla şekillendirmek" dedi.

Neredeyse yarım asır önce işbirliği yapan Hyundai ve Giugiaro, markanın ilk bağımsız modelini ve aynı zamanda Kore'nin ilk seri üretim otomobilini tasarlama konusunda çalışmalara başlamıştı. O zamanlar Kore'de araç tasarımı ve stil yeteneği olmadığından ünlü İtalyan Giugiaro'yu tasarım planları yapması için göreve getiren Hyundai, biri coupe olmak üzere beş farklı prototip inşa etmek tüm yetkileri kendisine devretmişti. Kama tarzı burun, dairesel farlar ve origami benzeri geometrik çizgileri ile o dönem büyük sükse yapan Pony Coupe, Kuzey Amerika ve Avrupa pazarı için tasarlanmıştı. Ancak, 1981'de yaşanan küresel ekonomik kriz sebebiyle seri üretime geçemedi.

Konsept o zamanlar tamamlanmamış bir rüyayken, Hyundai, beş kapılı Pony modelini 1975'ten 1990'a kadar satışa sunarak özellikle Kore otomotiv endüstrisinin başlamasına yardımcı oldu. Pony Coupe Konsepti ise hala Hyundai'nin mirasının önemli bir parçası konumunda ve Hyundai Motor Company Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ju-Yong Chung'ın şirket vizyonunun damgasını da taşıyor. Ayrıca konsept, 1983'te piyasaya sürülen ve 'Geleceğe Dönüş' filmlerinde de kullanılan Giugiaro imzalı DeLorean DMC 12 için de büyük bir ilham kaynağı oldu.

Hyundai, 2019 yılında tanıttığı "45" adlı konseptinde de bu efsanevi modelden etkilendi ve bu projenin tasarımını çok değiştirmeden IONIQ 5 adıyla seri üretim bandına aldı. Ayrıca Hyundai, 2021'de de orijinal Pony üretim otomobilini restomod elektrikli araç konsepti olarak yeniden yorumladı. Hyundai, bu özel mirası devam ettirmek için geçtiğimiz aylarda da N Vision 74 Coupe konseptini tanıtmış ve özellikle performans tutkunlarını fazlasıyla heyecanlandırmıştı.