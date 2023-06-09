Hyundai, Pony'nin anısına özel sergi açtı

Hyundai, Kore'nin seri üretim ilk otomobili Pony'nin anısına özel bir sergi açtı. Pony, the timeless adı verilen sergi, markanın geçmişini ve geleceğini yansıtıyor. Sergi, Hyundai Motorstudio Seul'de birkaç katında devam ediyor ve Pony'nin zaman içindeki yolculuğunun izini sürüyor.

Hyundai, Kore'nin seri üretim ilk otomobili Pony'nin anısına özel bir sergi açtı.

Hyundai açıklamasına göre, Hyundai Motor Company, Hyundai Motorstudio Seul'de ilk miras sergisi olan "Pony, the timeless"ı duyurdu. Zamansız olarak adlandırılan sergi, markanın geçmişini ve geleceğini yansıtıyor.

Açılış kutlaması gerçekleştirilen serginin ilk ziyaretçileri, sanat, moda ve mimarlık gibi çeşitli sektörlerden katılan konuklar oldu.

Etkinliğe, Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Euisun Chung, Hyundai Motor Company Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jaehoon Chang ve Pony'nin yaratılmasını sağlayan birçok eski Hyundai üyesi katıldı.

Açıklamada, etkinlikteki konuşmasına yer verilen Euisun Chung, "Yapay zeka ve robot teknolojisinin yaşama ve çalışma şeklimiz üzerinde derin bir etkiye sahip olduğu bir çağda, geçmişle geleceğimizi sizlerle en iyi şekilde paylaşmak istedik. Bu sergide köklerimize geri döndük ve bizi bugün global bir marka haline getiren tarihimizi saygıyla anmış olduk. Kore'nin bağımsız olarak geliştirilen ilk seri üretim modeli olan Pony'i üretirken edindiğimiz deneyimle geleceğimizin de şekillendiğini fark ettik." ifadelerini kullandı.

Jaehoon Chang de "Hyundai'nin zorluklara göğüs germesi ve sürekli yenilik peşinde olması, geçmişinde de var. Bu miras, 'İnsanlık için İlerleme' felsefemize ulaşma yolunda bizlere önemli bir kilometre taşı görevi görüyor. Umarım 'Zamansız Pony' sergisi ve 'RETRACE Serisi', insanlara geçmişi yad etmek ve gelecek için ilham almak adına bir fırsat olur." açıklamasını yaptı.

Açıklamaya göre, sergi, Hyundai Motorstudio Seul'ün birkaç katında devam ediyor ve Pony'nin zaman içindeki yolculuğunun izini sürüyor.

Bu özel alan, 1970'lerin ve 80'lerin videoları, müzikleri ve tablolarıyla ziyaretçilerini Pony dönemine çekiyor. Sergide, seri üretimin başlangıcından ihracat yoluyla global büyümeye dair arşivlenmiş tüm kayıtlar da paylaşılıyor.

Öte yandan sergide, restore edilmiş Pony Coupe Concept ve dünyaca ünlü otomotiv tasarımcısı Giorgetto Giugiaro'nun retrospektif çizimleri de bulunuyor. Ayrıca Hyundai Reunion'da Pony Coupe Concept ile N Vision 74 konsepti de sergileniyor.