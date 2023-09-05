Hyundai Assan, yeni model atağını makyajlı i20 ile sürdürüyor. Yeni i20, zarif ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. Ayrıca daha güvenli ve donanımlı bir şekilde satışa sunulan araç, çeşitli güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor.

Hyundai'nin Türkiye'de satışa sunulan yeni i20 modeli, makyaj operasyonuyla daha şık bir tasarıma kavuşuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Assan, yılın ikinci yarısındaki yeni model atağına makyajlı i20 ile devam ediyor. İlk kez 2008'de satışa sunulan i20, Hyundai'nin en başarılı modellerinden biri ve aynı zamanda Türkiye'de üretilerek 40'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Markanın B segmentindeki iddialı modeli olan i20, Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de en çok satan modellerden biri olarak markanın pazar payına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Zarif ve sportif tasarım

B segmentinin en başarılı ilk üç modelinden biri olarak gösterilen i20, alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi sayesinde bu sportif duruşunu makyajlı versiyonda da korumaya devam ediyor. İç mekan, kokpit içinde havadar bir his uyandırırken ayrıca tasarımın öne çıkan özelliklerinden biri de yüksek ve çıkıntılı gösterge panelini kaplayan yatay kanatlar.

Hyundai i20, makyaj operasyonunda yeni bir ön tampona yer veriyor. Ön tamponun yeni şekline ek olarak makyajla beraber değişen radyatör ızgarası da daha sportif bir görünüm sunmaya başlıyor. Önceki nesilde ızgarada bulunan Hyundai logosu, 2D olarak tamponun orta üst kısmına taşınıyor.

Arka tarafta da yeniden tasarlanmış bir tampon ve bir arka lamba tasarımı mevcut.

Tasarımındaki alçak tavan profili ve uzun dingil mesafesi, yeni i20'nin mevcut sportif duruşunu koruyor. Bu özellikler, hava direncini azaltarak aracın aerodinamiğini geliştiriyor ve bu da yol tutuşunu iyileştirirken aynı zamanda yakıt verimliliğini artırmış oluyor.

Yeni i20, kompakt B segmenti boyutlarına rağmen kullanıcılarına bol miktarda saklama gözleri ve 352 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Bu hacim, arka koltuklar katlandığında 1.165 litreye kadar çıkıyor. Yeni Hyundai i20, sekiz dış renk seçeneğiyle sunuluyor.

Meta Mavi Sedefli, Bulut Gri Sedefli ve Lime Sarı Sedefli gibi renkler araca hem dinamizm hem de daha şık bir görsellik kazandırıyor.

Model, standart 4,2 inç LCD gösterge ekranı, önde ve arkada bulunan USB type-C bağlantılarıyla da dikkati çekiyor. Standart 8 inçlik multimedya bilgi eğlence ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto gibi popüler olan özellikleri de sunmaya devam eden i20, akıllı cep telefonları için kablosuz şarj pedine sahip.

Daha güvenli, daha donanımlı

Yeni i20, 2023 model makyajlı versiyonda daha güvenli ve donanımlı olarak satışa sunuluyor. "Hyundai Smart Sense" güvenlik özellikleriyle donatılan otomobil, çok çeşitli aktif güvenlik ve gelişmiş sürüş yardımı özellikleriyle öne çıkıyor.

Yeni i20, sınıfındaki en kapsamlı güvenlik paketlerinden birine sahip ve en yüksek Avrupa güvenlik standartlarıyla uyumlu olarak üretiliyor. Akıllı Hız Sabitleme Asistanı başta olmak üzere, ileri seviye Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), artık bisikletlileri de içeriyor. FCA, öndeki engellerin veya seyir halindeki potansiyel kazaların tespit edilmesine ve önlenmesine yardımcı oluyor.

Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın mevcut şeritte kalmasını sağlıyor. Sürücü Uyarı Asistanı (DAW) ise seyir halinde sürücünün yorgunluğunu tespit ederek görsel ve işitsel olarak uyarı vererek olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

Manuel, otomatik ve DCT olarak üç şanzıman seçeneğine sahip yeni i20, benzinli yakıt tipiyle yine üç adet motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Hyundai i20, giriş seviyesi olan Jump donanım seviyesinde 1,2 litrelik MPi 4 silindirli motor sunuyor. Atmosferik motor, 84 beygir güç üretirken sadece beş ileri manuel şanzımanla kombine ediliyor.

Yeni i20'nin bir diğer benzinli motor seçeneği olan 1.4 MPI ünite ise 100 PS maksimum güç sunarken 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştiriliyor. Jump, Style ve Elite olmak üzere, üç farklı donanım seviyesine sahip olan yeni i20, Türkiye pazarında 860 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.