Hyundai Motor Grubu, global tasarım bölümü kurdu

Hyundai Motor Grubu, Tasarım Bas¸kanı Luc Donckerwolke'nin yönetecegˆi global bir tasarım bölümü kurdu.

Hyundai Motor Grubu Global Tasarım Bölümü, elektrikli araçlar, özel olarak üretilmis¸ araçlar (PBV'ler), robot teknolojisi ve gelis¸mis¸ hava hareketliligˆi (AAM) dahil olmak üzere gelecekteki mobilite çözümlerini daha estetik ve daha ilgi çekici hale getirecek. Hyundai Motor Grubu Global Tasarım Bölümü'nün bas¸ına geçen Luc Donckerwolke, Bas¸ Tasarım Sorumlusu (CDO) olarak atanacak.

Yeni Global Tasarım Bölümü, Genel Müdür Yardımcısı ve Hyundai & Genesis Global Tasarım Birimi Bas¸kanı SangYup Lee liderligˆindeki Hyundai & Genesis Küresel Tasarım Teknik Birimi'ni ve ayrıca Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Karim Habib'i de kapsayacak. Bu önemli isimler marka degˆerini artırmak isterken aynı zamanda tasarım alanında da Hyundai'nin farklı yönlerini ele alacak. Hyundai s¸u anda 'Duyusal Sportiflik', Genesis ise 'Atletik Zarafet' tasarım felsefesini takip ediyor. Daha önce Hyundai IONIQ serisi ve N markası için tasarım vizyonlarını belirleyen projelere liderlik eden Bas¸kan Yardımcısı Simon Loasby de Hyundai Global Tasarım Merkezi'nin bas¸ına atandı.

Bas¸kan Yardımcısı Ilhun Yoon ise yeni kurulan Genesis Tasarım Merkezi'ne liderlik edecek. Yoon, Genesis müs¸teri deneyimini yükselten özel tasarımlar yaratmaya odaklanacak.