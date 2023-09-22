Hyundai Kona Elektrik ve Yeni Santa Fe Türkiye'de Satışa Çıkacak

Çekya'da üretimi yeni başlayan Hyundai Kona Elektrik, kasım ayında, yeni Santa Fe ise gelecek yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de satışa çıkacak.

Çekya'da üretimi yeni başlayan Hyundai Kona Elektrik, kasım ayında, yeni Santa Fe ise gelecek yılın ikinci çeyreğinden itibaren Türkiye'de satışa çıkacak.

Hyundai'nin Çekya'daki fabrikasında üreterek 40'tan fazla ülkeye ihraç edeceği yeni Kona Elektrik ve markanın SUV segmentindeki öncü modellerinden Santa Fe'nin uluslararası basın tanıtım toplantısı Çekya'nın Ostrava kentinde gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında Avrupa'dan otomotiv basını temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen basın turunda, Hyundai'nin Ostrava'daki fabrikası da tanıtıldı.

Fabrikada aktarılan bilgilere göre, yeni elektrikli Kona, kasım ayında Türk tüketicisiyle buluşacak.

B-SUV segmentinde en donanımlı elektrikli otomobil olarak öne çıkan yeni Kona, iki pil seçeneğiyle sunuluyor. 400V şarj alt yapısına sahip 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyonda maksimum 218 PS (160 kW) güç ve 514 kilometrenin üzerinde maksimum sürüş menzili sağlayan bir elektrik motoru mevcut. Standart versiyon ise 48,4 kWh pil kapasitesine sahip. Bu motor ise 156 PS (111 kW) güç sağlıyor ve maksimum 377 kilometre sürüş menzili sunuyor.

Kona Elektrik 100 kW DC hızlı şarj ile 41 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabiliyor. 11 kW AC şarjla 48,4 kWh bataryalı standart menzilli versiyon, 4 saat 55 dakikada, 65,4 kWh bataryalı uzun menzilli versiyon ise 6 saat 55 dakikada şarj oluyor.

Hyundai Kona Elektrik'in toplam elektrik tüketimi 48,4 kWh versiyonda 14,6, 65,4 kWh versiyonda ise 14,7 olarak açıklandı.

Bir önceki nesle göre daha büyük, daha donanımlı ve daha dinamik hatlara sahip olan yeni Kona'nın her iki menzil versiyonunun da çeşitli renk seçenekleriyle kasım ayında Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

-Hyundai'den radikal bir tasarım: Yeni Santa Fe

Baştan sona radikal bir şekilde değişmiş ve gelişmiş olarak otomobilseverlerin karşısına çıkan yeni Santa Fe, beşinci nesille de D-SUV segmentindeki iddiasını sürdürüyor.

Geniş iç mekanıyla rahat bir yaşam alanı sunan Santa Fe, Türkiye'ye 2024 yılının ikinci çeyreğinde gelecek.

Bir önceki nesle göre daha güçlü bir izlenim uyandıran yeni model, incelikle detaylandırılmış dış tasarıma ve genişletilmiş bagaj kapağının açıklığından akan geniş ve çok yönlü bir iç mekana sahip.

Yeni Santa Fe'nin farklı silueti, uzun dingil mesafesi ve geniş bagaj kapağı alanından yararlanıyor. Aracın önü ise yüksek motor kapağı, "H" şeklindeki farlar ve keskin çamurluklarla birleşiyor. Otomobile yeni bir kimlik kazandıran yeni ön farlar, görsel bütünlüğü artırmak için "H" motifli alt ön tasarımla uyum sağlıyor. Böylece, "H" şeklindeki tasarım öğeleriyle Hyundai'nin "H" amblemi fazlasıyla vurgulanmış oluyor.

Yeni Santa Fe'nin iç mekanı, ferah ve yatay bir düzende hazırlandı. Bu genişliğe uygun düz bagaj kapağı, açıldığında arkada balkon benzeri bir his uyandıran geniş bir iç hacim yaratıyor. Tamamen katlanabilir ikinci ve üçüncü sıradaki koltuklar, sınıfında lider iç alan sağlıyor.

-1.6 L Turbo Hibrit ve 1.6 L Turbo Plug-in Hibrit motorlarla gelecek

Ayrıca parlak renkli koltuklar ve tavan döşemesi, önceki nesle göre daha fazla ferahlık hissi sağlarken, yumuşak dokunuşlu ahşap desenli süslemeler ve narin işlemeli Nappa deri koltuklar da araca sofistike bir tarz katıyor.

Hyundai Santa Fe, Avrupa'da 1,6 litrelik Turbo Hibrit (Gamma III 1,6T GDI HEV – 6AT) ve benzinli 1,6 litrelik Turbo Plug-in Hibrit (Gamma III) motorlarla satışa sunulacak.