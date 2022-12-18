Hyundai IONIQ modellerine Autobest'ten 3 ödül birden!

Bu hafta içinde Japonya ve Amerika’da ödüller alan Hyundai IONIQ markası, şimdi de Autobest tarafından 3 farklı ödüle layık görüldü.

Bu hafta içinde Japonya ve Amerika'da ödüller alan Hyundai IONIQ markası, şimdi de Autobest tarafından 3 farklı ödüle layık görüldü.

Hyundai'nin tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan IONIQ 5 ve IONIQ 6 modelleri, elektrikli olmasının yanı sıra üstün kullanım özellikleri ve fiyat etiketleriyle de 31 otomobil gazetecisinden oluşan jüri üyesinden tam puan aldı.

IONIQ 6, Autobest Ecobest 2023 (Yılın Elektrikli Otomobili) seçilirken, IONIQ 5 ise Autobest Ecobest Challenge 2022'yi birincilikle tamamladı ve En Hızlı Şarj olan Elektrikli Model unvanını kazandı. IONIQ 5 aynı zamanda organizasyon kapsamında, dünyaca ünlü erkek dergisi Esquire tarafından 2022 Yılın Otomobili seçildi.

IONIQ 6'ya Ecobest 2023 unvanını veren Autobest jüri üyeleri, elektrikli araçlara yönelik trendin hızını belirlemeye devam ediyor. Ecobest ödülü, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak en iyi EV'lere verilirken, aynı zamanda yeni bir otomobil satın alacak kullanıcılara da rehberlik görevi görevi görüyorlar.

Autobest jüri üyeleri; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 31 Avrupa ülkesini temsil ediyor ve toplamda 750 milyondan fazla insanı kapsamış oluyor. Tümü önde gelen otomobil yazarları ve uzmanları olarak tanınan 31 kişilik bağımsız jürinin Türkiye temsilcisi ise otomotiv gazeteciliğinde 35 yıldan fazla tecrübesi olan Okan Altan.

Hyundai'nin Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile üretilecek olan IONIQ 6, hem stressiz bir sürüş keyfi hem de performans sağlayan üstün bir güç ünitesi (77.4 kWh) sunuyor. Hyundai tarafından geliştirilen yeni nesil pil teknolojisiyle birlikte 100 kilometrede 13,9 kWh'lik bir tüketim elde ediliyor. Hyundai'nin yeni elektriklisi IONIQ 6, tek şarj ile 614 km yol giderek BEV araçlarda zirveye oynuyor. Ayrıca IONIQ 6, 0.21cd gibi ultra düşük bir sürtünme katsayısıyla en verimli modellerden biri.

Autobest ayrıca, ana akım EV'lerin bağımsız bir gerçek trafik testi olan Ecobest Challenge 2022'de de şampiyonu IONIQ 5 olarak belirledi. Tüm araçların pil kapasitelerini yüzde 20'den yüzde 80'e kadar şarj ettiği 350kw DC hızlı şarj testinde, IONIQ 5 en hızlı süreyi elde etti.

IONIQ ürün grubu, Hyundai'nin sürdürülebilirlik ve yenilikçiliğe artan bağlılığını temsil etmenin yanı sıra bir Akıllı Mobilite Çözüm Sağlayıcısı olarak markanın gelecek dönüşümünü de en iyi şekilde yansıtıyor. Hyundai IONIQ 6, 2023 yılının son çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak.