Hyundai IONIQ 7 Elektrikli SUV Modeli Yakında Tanıtılacak

Hyundai, elektrikli ürün gamını genişletmek için IONIQ 7 adlı yeni bir SUV modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kamuflajlı olarak görüntülenen aracın tanıtım tarihi yakın olduğu düşünülüyor. IONIQ 7, geniş iç mekanı ve lüks özellikleriyle dikkat çekecek.

IONIQ 5 ve IONIQ 6 modelleri ile elektrikli otomobil piyasasındaki iddiasını kanıtlayan Hyunda, elektrikli ürün gamını artırmak için kolları sıvadı. Elektrikli bir SUV model için çalışmalarını uzun zamandır sürdüren Güney Koreli üretici, yakın zamanda yeni aracını tanıtacak. Yeni SUV model, tanıtımdan önce ise kamuflajlı bir şekilde karşımıza çıktı.

Hyundai IONIQ 7 yakın zamanda yüzünü gösterecek

3 koltuk sıralı bir düzen ile karşımıza çıkacak olan IONIQ 7, bir otoparkın garajında KIA EV9 ile birlikte görüntülendi. 2020 yılında düzenlenen Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılan SEVEN konsepti ile ilk ipuçları paylaşılan modelin, üretim versiyonunun da neye benzeyeceği yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Kamuflajlı bir şekilde testlerine devam eden aracın tanıtım tarihinin ise pek de uzakta olmadığını düşünüyoruz. Hyundai'ni diğer elektrikli modellerinde olduğu gibi E-GMP platformu üzerinde yükselecek olan IONIQ 7, boyutlarıyla da oldukça iddialı.

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The Korean Car Blog tarafından paylaşılan videoda, Hyundai'nin yeni modelinin EV9'a göre daha büyük boyutlara sahip olduğunu söylemek mümkün. Her ne kadar aracı tamamen göremiyor olsak da IONIQ 7'nin genel hatları hakkında yorum yapmak mümkün.

EV9'a göre daha kıvrımlı hatlara sahip olduğunu görebildiğimiz yeni elektrikli SUV model, daha yatık A sütunuyla da bu tezimizi doğruluyor. Yeni modelin arka bölümünde ise büyük ölçüde SEVEN konseptinden izler taşıyacağını söylemek mümkün.

3,2 metrelik dingil mesafesi ile iç mekan konusunda oldukça cömert olan konsept modelde olduğu gibi IONIQ 7'nin de bu konuda sınıfının sınırlarını zorlaması bekleniyor. Yeni elektrikli SUV model, geniş iç mekanının yanı sıra sahip olduğu özelliklerle kullanıcılarına oldukça lüks bir yaşam alanı sunmaya hazırlanıyor.

Hyundai, yeni büyük boyutlu SUV modelini 2024 yılının ilk yarısında görücüye çıkaracak. Peki siz yeni IONIQ 7 ve elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.