Hyundai IONIQ 6 yüzünü gösterdi

Hyundai Motor Company, IONIQ markasına özel, tamamen elektrikli IONIQ 6 modelinin fotoğraflarını yayınladı.

Markanın ikinci modeli olan IONIQ 6'nın modern ve zamansız tasarımı dikkat çekiyor.

Hyundai'nin "Electrified Streamliner" olarak tanımladığı IONIQ 6, aerodinamik olarak şekillendirilirken ayrıca günümüzün elektrikli otomobil müşterilerinin kullandıkları bir araçtan daha fazla keyif alması ve duygusal bağ oluşturması için yenilikçi bir şekilde tasarlanmış. Hyundai'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Prophecy EV Concept modeli baz alınarak üretilen IONIQ 6, karakteristik olarak tamamen pürüzsüz ve temiz bir tasarım felsefesiyle karşımıza çıkıyor. Hyundai tasarımcılarının Duygusal Verimlilik olarak tanımladığı bu dizayn felsefesi, koza benzeri bir iç tasarımla ilişkilendiriliyor. Elektrikli mobilitenin yeni çağı için bir siluet oluştururken ayrıca Hyundai'nin enerji verimliliği ve çevresel sorumluluğu da vurgulanmış oluyor.

IONIQ 6, enerji verimliliği ve sürdürülebilir düşünülerek hazırlanmış, benzersiz bir tasarım diline sahip. Satranç taşları gibi benzersiz bir görünümle hazırlanan tasarımda Hyundai Look dizayn stratejisi uygulanmış. Hyundai, müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyerek herkese uyan geleneksel bir tasarım yerine farklı yaşam tarzlarını da göz önünde bulundurarak ayrıştırıcı çizimler elde etmiş. Ayrıca, estetik görünüşe ek olarak, 0.21cd sürtünme katsayısı ile aerodinamik olarak da EV mobilite dönemi için yeni bir tipoloji sunuyor.

IONIQ 6, alçak burun yapısını öndeki aktif hava kanatları ve tekerlek boşluklarıyla destekliyor. İnce olarak karşımıza çıkan dijital aynalarla da devam ettirilen tasarımda elde edilen bu 0,21'lik bir ultra düşük sürtünme katsayısı, aynı zamanda markanın kendi içinde ürettiği modeller arasında da en düşük değer anlamına geliyor. IONIQ 6'nın kıskanılacak bu aerodinamik yeteneğine daha fazla katkı sağlamak adına kanatçıklı eliptik tip bir spoyler kullanılmış. Sürat teknelerindeki kuyruğu andıran yapısı ile arka tamponun her iki yanındaki diklemesine konumlandırılmış havalandırma kanalları adeta bir bütünlük oluşturarak yere basma kuvvetini artırıyor.

Bu aerodinami gövde üzerinde olduğu kadar aracın altında da devam ediyor. Alt takım tam olarak kaplanarak daha optimize edilmiş deflektörlere ve azaltılmış tekerlek boşluğuna yer verilmiş. Bu sayede hava aracın altından ve üstünden en az sürtünme ile atılarak hem performansa hem de tüketime katkıda bulunuluyor.

IONIQ 6 ayrıca, marka kimliğini güçlendirmek için ön-arka farlarda, ön alt sensörlerde, havalandırma kanallarında ve orta konsol göstergeleri gibi çeşitli yerlerde 700'den fazla Parametrik Piksel kullanıyor. Arka kanadın Parametrik Piksel Yüksek Monteli Stop Lambası (HMSL) ise frene basıldığında göz alıcı bir ışık şöleni sunuyor. IONIQ 6'nın benzersizliğini biraz daha fazla vurgulamak için de yeni tasarlanmış bir Hyundai 'H' amblemine yer veriliyor.

Hyundai Motor Grubu'nun Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) ile hazırlanan IONIQ 6, yolcuların daha rahat seyahat etmeleri için optimize edilmiş diz mesafesi ve ferahlık için çeşitli genişletmelere olanak sağlıyor. Platform tamamen düz bir zemine de izin vererek daha fazla oturma alanı sunmuş oluyor. Kullanıcı odaklı iç mekan, dikkat dağınıklığını azaltmak ve güvenli bir sürüş sunmak için merkezi olarak yerleştirilmiş bir kontrol ünitesi ile donatılmış. Bu modüler ekran, 12 inçlik tam dokunmatik bilgi-eğlence ekranıyla da birleşerek kokpiti tamamen sarmış oluyor. Çift renkli ortam aydınlatması da IONIQ 6'nın iç mekanının ambiyansını zirveye çıkarıyor. Kullanıcıların kendilerini rahat hissetmeleri için özel olarak geliştirilmiş 64 renk temasına da yer veren Hyundai, direksiyon simidindeki 4 noktalı etkileşimli piksel ışıklarla da sürücü ve araç arasında kolay iletişim sağlamaya yardımcı oluyor.

IONIQ 6'nın etik benzersizlik temasına uygun olarak üretilmesi, aslında günümüzün çevre dostu sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlıyor. Ömrünü tamamlamış lastiklerden plastik kaplamalara kadar birden fazla bio malzemeler kullanan mühendisler, böylece gövde ve boya üzerinde olduğu kadar iç mekanda da deri koltuklar, gösterge paneli, kapılar ve kol dayama gibi yerlerde sürdürülebilirlik için geri dönüştürülmüş plastikler kullanılarak çevreye karşı gerekli özeni göstermiş.

IONIQ 6'nın teknik bilgileri ve teknolojisiyle ilgili detaylar Temmuz ayında yapılacak dünya lansmanında açıklanacak.

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Carmedya.com / Otomobil