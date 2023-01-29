Hyundai IONIQ 6'ya Euro NCAP'ten tam not

Hyundai'nin önümüzdeki aylarda satışa başlayacağı tamamen elektrikli yeni modeli IONIQ 6, Avrupa Araç Değerlendirme Kuruluşu (Euro NCAP) tarafından ödüllendirildi.

Güvenlik açısından 2022'nin en çok puan alan otomobillerinden biri olarak ödüllendirilen IONIQ 6, Geniş Aile Otomobili kategorisinde birinci seçildi.

Euro NCAP, geçtiğimiz yıl satışına başlanan 66 yeni binek otomobili inceleyerek, markaların yeni modelleriyle zorlayıcı çarpışma testleri gerçekleştirdi. Euro NCAP, 'Sınıfının En İyisi' unvanını vermek için dört farklı kategorinin her birindeki puanların ortalamasını alarak bir hesaplama yapıyor. Yetişkin Yolcu Koruması, Çocuk Yolcu Koruması, Hassas Yol Kullanıcısı Koruması ve Güvenlik Asistanları olarak öne çıkan kategorilerde, en iyi puanları almak için çoğu donanım standart olarak sunulması gerekiyor. Opsiyonel olarak sunulan güvenlik donanımları veya çarpışma önleyici sistemler, derecelendirmeye giremiyor.

IONIQ 6, Kasım 2022'de yapılan Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız alarak Hyundai'nin gelişmiş güvenlik sistemlerinin iddiasını kanıtlamıştı. Ayrıca, "Yetişkin Yolcu Koruması"nda yüzde 97'lik bir oranla olağanüstü bir sonuç elde eden IONIQ 6, böylece kendi kategorisinde birinci oldu. Bu arada Euro NCAP, yüzde 87 oranı "Çocuk Yolcu Koruması", yüzde 90 oranı da "Güvenlik Asistanı" kategorisinde verdi.

IONIQ 6, yılın son çeyreğinde Türkiye'de de satışa sunulacak.