Hyundai Ioniq 5 N, Sahte Motor Sesi ve Vites Değiştirme Hissi Sunacak

Otomotiv endüstrisi elektrikli otomobillere doğru kayarken, Hyundai Ioniq 5 N özel sürümü sahte motor sesi ve vites değiştirme hissi sunacak. Araca yerleştirilen hoparlörler sayesinde benzinli motorun ve egzozun gürültüsü taklit edilecek. Ayrıca sürücülere eğlenceli motor sesi seçenekleri sunulacak. Vites geçişleri de simüle edilecek olan araç, performans rakamlarıyla da etkileyici bir seçenek olacak.

Otomotiv endüstrisi giderek elektrikli otomobillere doğru kayarken, motor sesleri ve vites değiştirmenin heyecanı kaybolma riskiyle karşı karşıya. Ancak Hyundai, son elektrikli modelinde bu heyecanı korumak istiyor. Hyundai Ioniq 5 N isimli özel sürüm, "sahte" motor sesine ve vites değiştirme hissine sahip olacak.

Hyundai, Ioniq 5 N ile vites geçişlerini simüle edecek

Hyundai, Ioniq 5 N'e ilginç bir özellik yerleştirdi. Benzinli motorun ve egzozun gürültüsünü taklit etmek için aracın içine ve dışına 10 adet hoparlör koydu. N Active Sound+ olarak adlandırılan bu özellik, elektrikli arabaya benzinli motor sesi getiriyor.

Klasik içten yanmalı motor sesine ek olarak, başka seçenekler de olacak. Hyundai'nin açıklamasına göre savaş uçaklarından esinlenen "Süpersonik" teması dahil olmak üzere sürücüler için eğlenceli motor sesi seçenekleri sunulacak.

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Motor sesi haricinde gazla çalışan bir otomobilin vites geçişleri de simüle edilecek. Ioniq 5 N, tek vitesli şanzımana sahip olan elektrikli araçların aksine, araç hızlandıkça vites değiştirme hissini taklit eden bir yapılandırmaya yer verecek.

Hyundai Ioniq 5 N'nin genel olarak performans rakamlarıyla da etkileyici olduğunu belirtelim. N Grin Boost devredeyken 478 kW / 650 PS güç üretiyor. 21.000 devir çevirebilen otomobilde, batarya, motor yağı ve akü soğutucusu ile gelişmiş termal yönetim sistemine de ev sahipliği yapıyor.

Daha önce benzer bir hamle Toyota tarafından atılmıştı. Geçtiğimiz ay alınan bir patente göre Toyota, "sahte debriyaj" hissi uyandıracak. Bu, düz vites araba kullanmayı seven şoförlere hitap edecek.

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