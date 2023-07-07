Hyundai, IONIQ 5 N Modelini Tanıtacak

Hyundai, yüksek performanslı ilk elektrikli modeli olan IONIQ 5 N'yi 13 Temmuz'da resmi olarak tanıtacak. İngiltere'deki Goodwood Hız Festivali'nde gerçekleştirilecek tanıtım, markanın elektrifikasyon stratejisini hızlandıracak.

Hyundai, yüksek performanslı ilk elektrikli modeli olan IONIQ 5 N'yi 13 Temmuz'da resmi olarak tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Company, IONIQ 5 N modelinin dünya prömiyerini 13 Temmuz'da gerçekleştirecek.

İlk elektrikli yüksek performanslı N modeli olan IONIQ 5, İngiltere'deki Goodwood Hız Festivali'nde ziyaretçilerle bir araya gelecek ve markanın Hyundai N sergi standında yeni bir dönemin başladığını temsil edecek.

Uzun süredir kamuflajlı olarak gösterilen IONIQ 5 N, bu festivalde tamamen örtüsüz olarak izleyenlerle bir araya gelecek. Performanslı otomobil, tanıtıldıktan sonra seri üretime başlayacak ve tamamen elektrikli ilk Hyundai N modeli olarak markanın elektrifikasyon stratejisini daha da hızlandıracak.

Tanıtımın ardından yeni modelin gösteri sürüşüne de yer verilecek.