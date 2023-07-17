Hyundai IONIQ 5 N Modeli Dünya Prömiyerini Gerçekleştirecek

Hyundai Motor Company, otomobil tutkunlarının merakla beklediği IONIQ 5 N modelinin dünya prömiyerini 13 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirecek. İlk elektrikli yüksek performanslı N modeli olan IONIQ 5, İngiltere'deki Goodwood Hız Festivali'nde ziyaretçilerle buluşacak ve markanın Hyundai N sergi standında yeni bir dönemin başladığını temsil edecek.

Hyundai Motor Company, otomobil tutkunlarının merakla beklediği IONIQ 5 N modelinin dünya prömiyerini 13 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirecek.

İlk elektrikli yüksek performanslı N modeli olan IONIQ 5, İngiltere'deki Goodwood Hız Festivali'nde ziyaretçilerle bir araya gelecek ve markanın Hyundai N sergi standında yeni bir dönemin başladığını temsil edecek.

Uzun süredir kamuflajlı olarak gösterilen IONIQ 5 N, bu festivalde tamamen örtüsüz olarak izleyenlerle bir araya gelecek. Performanslı otomobil tanıtıldıktan sonra seri üretime başlayacak ve tamamen elektrikli ilk Hyundai N modeli olarak markanın elektrifikasyon stratejisini daha da hızlandıracak.

Lansmanın ardından, festivalin ikonik 1,87 kilometrelik Hill Climb etkinliğinde de IONIQ 5 N'in bir gösteri sürüşüne yer verilecek. Kısacası, IONIQ 5 N ile birlikte diğer Hyundai N modellerinin de katılacağı bir 'N Moment' şovu yapılacak.