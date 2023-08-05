Hyundai IONIQ 5'e N dopingi

Hyundai, yüksek performanslı ilk elektrikli modeli IONIQ 5 N'i İngiltere'de düzenlenen Goodwood Hız Festivali'nde tanıttı.

IONIQ 5 N, N markasının elektrifikasyon geleceğini ve performans tutkunlarının sürüş tutkularını doyasıya yaşamaları için yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor.

IONIQ 5 N, Hyundai'nin sürücü odaklı diğer N modellerinin yanı sıra yüksek kaliteli mobilite sunma konusundaki yatırımlarını ve çalışmalarını da en iyi şekilde temsil ediyor. Ödüllü E-GMP platformu kullanılarak üretilen IONIQ 5 N, standart versiyondan hem dış tasarımda hem de iç mekanda sportif detaylarla farklılaşıyor.

"Günlük Spor Otomobil" temasıyla yola çıkan IONIQ 5 N, gövde üzerinde 42 noktadan ek kaynaklara ve 2 metreden fazla yapıştırıcıya sahip. Şasi güçlendirilirken böylece en sert virajlarda dahi yüksek bir yol tutuş performansı gösteriyor. Motor ve akü montajı da bu bileşenlerle beraber desteklenirken, ön ve arka alt şasiler yanal sağlamlık için geliştirilmiş. Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ilham alarak güçlendirilen akslar ise hem ön hem de arkada görev alıyor. IONIQ 5 N, 21 inçlik alüminyum jantlar üzerinde hareket ederken daha güçlü elektrikli motor torkuna dayanacak şekilde üretilmiş.

Direksiyon tepkilerini geliştirmek için yüksek oranları tercih eden mühendisler aynı zamanda gelişmiş tork geri besleme için de özel olarak ayarlanmış bir N R-MDPS (Motor Tahrikli Servo Direksiyon) sistemi kullanıyor. Bu eklentiler, sürücülerde daha fazla güven uyandıracak daha doğrudan ve iletişimsel bir direksiyon deneyimi sunuyor.

N Pedal, Hyundai'nin şampiyonluk kazanan i20 N WRC'lerindeki üstün yol tutuş özelliklerini EV'lerin doğal ağırlığına ve boyutuna getirmiş oluyor. IONIQ 5 N'de bulunan bu akıllı yazılım, geliştirilmiş gaz kelebeği hassasiyeti sağlıyor. i-Pedal'ın rejeneratif fren sistemindeki gibi benzer teknolojiden yararlanan N Pedal, enerji verimliliği yerine hızlı ve heyecan verici viraj almaya öncelik veriyor.

N Drift Optimizer ise araç kontrolünü dengeleyerek kayma açısının korunmasına yardımcı oluyor. Entegre Torque Kick Drift işlevi de sürücünün daha dengeli drift yapmasına olanak tanır. Bu özellik, gelişmiş elektronik kontrol teknolojisi sayesinde elde ediliyor.

Bu güçlü elektrikli otomobil, N Grin Boost devredeyken 478 kW / 650 PS güç üretiyor ve 21.000 devir çevirebiliyor. Pil, motor yağı ve akü soğutucusu ile gelişmiş termal yönetim sistemi sunan otomobil, bağımsız radyatörler kulanarak yüksek performanslı kullanımda maksimum soğutma sunuyor. IONIQ 5 N, Hyundai'nin en güçlü fren sistemini temsil eden N markalı frenlerle dizginleniyor. Dört pistonlu, monoblok kaliperli 400 mm çapındaki ön disklere 360 mm'lik arka diskler eşlik ediyor.

Günlük bir spor otomobil olarak öne çıkan IONIQ 5 N, entegre N e-shift ve N Active Sound + aracılığıyla da iddialı bir vites değiştirme ve yarış otomobili sesi sunuyor. N e-shift, güç iletimi ve vites değiştirme arasında muazzam bir kontrol sunarken N Active Sound ise sürüş keyfini benzinli motor tınılarıyla artırıyor.

N gövde kiti, N siyah iç mekan ve sportif detaylarıyla performans tutkunlarının dikkatini çeken Hyundai IONIQ 5 N'in, satışa sunulacağı tüm pazarlarda elektrikli modellere farklı bir bakış açısı getirmesi bekleniyor.

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