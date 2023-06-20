İzmit'te üretilen Hyundai, i10 modelinin makyajlı versiyonunu satışa sundu

İzmit'te üretilen makyajlı Hyundai i10'un fiyatı belli oldu. 3 farklı donanım seviyesi ve 2 tip benzinli motor seçeneği bulunan i10'un fiyatı 615 bin TL ile 720 bin TL arasında değişiyor.

Hyundai'nin, İzmit fabrikasında ürettiği i10 modelinin makyajlı versiyonunu satışa sunuldu. i10'un, 1.0 lt MPI Jump manuel seçeneği 615 bin TL'den, en dolu seçenek olan Elite 1.2 AMT ise 720 bin TL'den alıcılarını bekliyor.

Hyundai Assan açıklamasına göre, daha canlı renkler ve daha şık bir tasarımla dikkati çeken i10, gelişmiş bağlantı özellikleri, konfor unsurları ve genellikle sadece üst segmentlerde görülen teknolojileri de sunuyor. Hyundai i10, bu yeni eklentileriyle beraber sınıfında şimdi daha da rekabetçi konumda bulunuyor.

ESTETİK TASARIM

Yeni i10, makyaj operasyonundan sonra hem kabinde hem de dışarıda bir dizi tasarım güncellemesine tabi tutuldu. Şimdi daha sportif bir duruş sergileyen Hyundai i10, alçak tavanı ve uzun dingil mesafesi sayesinde daha dinamik bir izlenim uyandırıyor. İkisi yeni toplam yedi gövde rengiyle satışa sunulan i10, inci kaplamalı parlak ve açık gri "Bulut Gri Sedefli" ve mavi-mor karışımı "Meta Mavi Sedefli" gibi özel renklerle dikkati çekecek.

Otomobilin ön kısmındaki farlar ve gündüz sürüş lambaları da yenilendi. Ayrıca daha farklı bir ızgaraya kavuşan i10, arkada da yeni bir logoyla geliyor. Makyajlanan model ayrıca yeni tasarlanmış 15 inç alaşım jantlara da sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Aracın 2D logoları da mat gri olarak hazırlandı.

AKILLI TEKNOLOJiLER

Yeni i10 sorunsuz bağlantı özellikleriyle de son derece kullanışlı olarak görülüyor. Bu özellikler i10''u yalnızca teknolojik olarak daha gelişmiş kılmakla kalmıyor, aynı zamanda araç içi deneyimi de daha kolay hale getiriyor. Avrupa''nın en popüler şehir otomobillerinden biri olarak beğeniyle karşılanan i10, standart 4,2 inç LCD gösterge, dijital klima, akıllı anahtar, önde ve arkada USB tip-C bağlantılarıyla dikkati çekiyor.

Açıklamaya göre, Hyundai i10, 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto ile üst segmentteki otomobilleri aratmıyor. Daha fazla güvenlik için Hyundai Smart Sense donanımlarını da standart olarak sunuyor. Önden Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) da bisikletçileri içerecek şekilde genişletildi. FCA, ön trafikteki olası kazaları tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise aracın mevcut şeritte kalmasına yardımcı olmak için direksiyon kontrolünü kullanıyor. Hız kontrolü ise özellikle şehirlerarası yolculuklarda maksimum konfor ve güvenli sürüş vaat ediyor. LKA (Şerit Kalma Asistanı) ve ISLA (Akıllı Hız Limitleme Asistanı) gibi güvenlik donanımlarına ek olarak DAW ise sürücünün dikkat seviyesini ölçerek gerekirse uyarı veriyor.

DAHA FAZLA KONFOR VE RAHATLIK

Yeni i10, konfora önem veren sürücüler için pratik bir seçim olmaya devam ediyor. A segmentinde belirleyici özelliklere sahip olan bu şık model, elektrikli katlanır aynalarla donatılmış. Selefiyle aynı şekilde koltuklar açıkken 252 litre, koltuklar katlıyken de 1.050 litre bagaj kapasitesine sahip olan i10, iki kademeli bagaj paneli, tek elle arka koltuk katlama ve geri görüş kamerası da sunuyor.

3 FARKLI DONANIM SEVİYESI VE 2 TİP BENZİNLİ MOTOR

Türkiye'de Jump, Style ve Elite olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle satılan yeni i10, aynı zamanda, 1.0 litre ve 1.2 litreden oluşan 2 farklı benzinli motor tipiyle de verimli bir yakıt ekonomisi sunuyor. 5 ileri manuel şanzıman sadece 1.0 litrelik motorda sunulurken, 5 ileri AMT otomatik şanzıman ise hem 1.0 litre hem de 1.2 litrelik motorlarla kombine ediliyor. Hyundai i10''un 1.0 litre MPI Jump manuel seçeneği 615 bin TL'den, en dolu seçenek olan Elite 1.2 AMT ise 720 bin TL'den alıcılarını bekliyor.