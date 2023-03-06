Hyundai i10 makyajlandı

Hyundai, İzmit'te üreterek 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiği i10 modelini makyajladı.

Hyundai, Avrupa pazarında önemli satış rakamlarına ulaştığı i10 modelini makyajladı. Daha canlı renkler ve daha şık bir tasarımla gelen i10, gelişmiş bağlantı özellikleri, konfor unsurları ve genellikle sadece üst segmentlerde görülen teknolojileri de bünyesine katmış durumda. Hyundai i10, bu yeni eklentileriyle beraber sınıfında şimdi daha da rekabetçi hale geliyor.

Hyundai i10, makyaj operasyonundan sonra hem içeride hem de dışarıda bir kaç tasarım güncellemesine tabi tutuldu. Artık daha sportif bir duruş sergileyen i10, alçak tavanı ve uzun dingil mesafesi sayesinde daha dinamik bir izlemim uyandırıyor. Hyundai, bazı pazarların satış stratejisine göre N Line versiyonunu da sunuyor. Hyundai i10 N Line, daha fazla sportiflik isteyen müşteriler için farklı bir alternatif olarak dikkat çekiyor. İkisi yeni toplam dokuz gövde rengiyle satışa sunulacak olan i10, inci kaplamalı parlak ve açık gri Lumen Grey ve mavi-mor karışımı Meta Blue gibi özel renklerle satışa sunulacak.

Otomobilin ön kısmındaki farlar ve gündüz sürüş lambaları yenilendi. Ayrıca, daha farklı bir ızgaraya kavuşan i10, arkada da yeni bir LED stoplarla geliyor. Bu arka LED kombine farlar, yatay bagaj kapağı çizgisinde bir "H" simgesi oluşturuyor. Makyajlanan model ayrıca; yeni tasarlanmış 15 inç alaşım jantlara da sahip. Aracın 2D logoları da mat gri olarak hazırlanmış.

Otomobilin iç mekanındaysa mavi renkli ambiyans aydınlatmaları dikkati çeken ilk yenilik olarak öne çıkıyor. Yeni bir eklenti olan bu "Mor Paket", otomobilin sportif dış tasarımına eğlenceli bir hava katıyor. Dikey mor çizgilere sahip ekose kumaş koltukların yanı sıra dikiş ve havalandırma deliklerinde de mor renkli detaylar bulunuyor. Hyundai i10 N Line ise sportif difüzöre sahip tamponlar, marşpiyeler ve içerideki kırmızı dokunuşlarla motor sporlarından ilham alan tasarımını yansıtıyor.

Yeni i10 bağlantı özellikleriyle de son derece kullanışlı. Bu özellikler araç içi deneyimi daha kolay hale getiriyor. i10, standart 4,2 inç LCD gösterge, önde ve arkada USB tip-C bağlantılar, 4G ağına dayalı ikinci nesil eCall ve pazarlara bağlı olarak Over The Air (OTA) harita güncellemeleriyle dikkat çekiyor.

Hyundai i10, 8 inç multimedya ekranı, Sesli Video Navigasyon (AVN), kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı ve en son Bluelink telematik güncellemesi ile üst segment otomobillerin özelliklerini sunuyor. Daha fazla güvenlik için Hyundai Smart Sense donanımlarını da standart olarak sunuyor. Önden Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) da bisikletçileri içerecek şekilde genişletilmiş. FCA, ön trafikteki olası kazaları tespit etmeye ve bunlardan kaçınmaya yardımcı oluyor. Şerit Takip Asistanı (LFA) ise, aracın mevcut şeritte kalmasına yardımcı olmak için direksiyon kontrolünü kullanıyor. Arka Yolcu Uyarısı (ROA) da arka koltuktaki herhangi birinin veya herhangi bir şeyin araçta unutulmasını önlemek için yolculuk sırasında arka kapının açılıp açılmadığını gösterge panelindeki bir mesajla sürücüye hatırlatıyor.

Makyajlanan i10, Avrupalı sürücüler için pratik bir seçim olmaya devam ediyor. A segmentinde belirleyici özelliklere sahip olan model, elektrikli katlanır aynalarla donatılmış. Selefiyle aynı şekilde koltuklar açıkken 252 litre, koltuklar katlıyken de 1.050 litre bagaj kapasitesi sunan i10, iki kademeli bagaj paneli, tek elle arka koltuk katlama ve arka görüş kamerası da sunuyor. Makyajlı i10'un üretimi, Nisan ayında Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında başlayacak.

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