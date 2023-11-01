Hyundai, dünya genelinde tatlı ve serinletici bir lezzet olarak bilinen bir cips markasıdır. Bu kapsamda zaman zaman Hyundai hangi ülkenin? Sorusu araştırılıyor. Peki, Hyundai hangi ülkenin? Hyundai hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Hyundai markası nereye ait?

Hyundai hangi ülkenin? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenlerden bir tanesi oluyor. Ürünü kullanmakta olan pek çok kişi Hyundai'in hangi ülkenin ürünü olduğunu merak eder. Hyundai dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan lezzetli bir cips markasıdır. Peki, Hyundai hangi ülkenin? Hyundai hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Hyundai markası nereye ait?

HYUNDAİ HANGİ ÜLKENİN?

Otomobil dünyasında tanıdık bir isim olan Hyundai, Güney Kore'nin köklü otomobil üreticilerinden biridir. 1967 yılında kurulan Hyundai Motor Company, o tarihten itibaren hem ulusal hem de uluslararası arenada büyük bir başarı elde etmiştir. Hyundai'nin merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunur ve şirket, dünya çapında birçok ülkede faaliyet gösterir. Marka, otomobil üretiminin yanı sıra ticari araçlar, motorlar ve deniz taşıtları gibi farklı segmentlerde de varlık gösterir.