Hyundai, Güney Kore'de Elektrikli Araç Üretecek Fabrika Kuracak

Hyundai Motor, Güney Kore'de elektrikli araç üretecek bir fabrika kurarak 2026'da seri üretime başlamayı planladığını duyurdu. Yeni fabrika, yaklaşık 2 trilyon won yatırımla yılda 200.000 elektrikli araç üretebilecek kapasiteye sahip olacak.

SEUL, 13 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin en büyük otomobil üreticisi Hyundai Motor Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkede elektrikli araç üretecek bir fabrika kurarak 2026'da seri üretime başlamayı planladıklarını duyurdu.

Hyundai, aynı günün erken saatlerinde başkent Seul'un yaklaşık 300 kilometre güneydoğusundaki Ulsan kentinde elektrikli araç üretimi yapacak yeni fabrikanın temel atma törenini gerçekleştirdi.

Şirket, 548.000 metrekarelik bir alanı kaplayan ve yılda 200.000 elektrikli araç üretme kapasitesine sahip elektrikli araç fabrikasına yaklaşık 2 trilyon won (1,5 milyar ABD doları) tutarında yatırım yapacak.

2026'nın ilk çeyreğinde seri üretime başlaması planlanan fabrika, şirketin yaklaşık 30 yıldır kendi ülkesinde inşa ettiği ilk fabrika olacak.

Hyundai, yeni fabrikada üretilecek ilk modelin, şirketin lüks markası Genesis'e ait elektrikli spor kullanımlı araç modeli (SUV) olacağını açıkladı.

Hyundai Motor Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Chung Eui-sun, "Ulsan'da elektrikli araç üretecek yeni fabrika, önümüzdeki 50 yıl ve elektrifikasyon çağı için umut vadeden bir geleceğin başlangıcı" ifadelerini kullandı.