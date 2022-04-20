Hyundai'den yerli hot hatch: i20 N

KOCAELİ (Carmedya.com) - Hyundai'nin İzmit'te üreterek 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiği i20, 1.0 lt ve 1.4 lt motorlu versiyonlarından sonra şimdi de 1.6 lt turbo benzinli motoruyla B segmentine 204 beygir güç getiriyor.

Hyundai'nin 2012 yılında dönüş yaptığı motorsporları dünyasından ilham alarak geliştirdiği i20 N, motor performansı ve dinamik teknolojisinin yanı sıra 595 bin TL'lik satış fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Türkiye'de üretilen en güçlü otomobil olma özelliğiyle dikkat çeken Hyundai i20 N, üst düzey performans sunan bir karakter ve agresif bir tasarım öğeleriyle geliyor. Hyundai'nin motor sporlarında elde ettiği deneyimlerle hazırladığı bu özel otomobil, son yılların en heyecan verici hot hatch modellerinden biri.

"Türkiye'de üretilen en hızlı ve en güçlü otomobil"

Merak uyandırıcı i20 N ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Uzun bir bekleyişten sonra, nihayet performanslı modelimizi Türkiye'de satışa sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Hyundai N ailesinin dinamik bir üyesi olan i20 N, göz alıcı bir görünüme sahip. İster yolda ister yarış pistinde olsun, sürüşü çok eğlenceli. Bu mükemmel performans ve sportif tasarımla beraber Türk tüketicisine dinamizm sunarken aynı zamanda ülkemizde üretilen en hızlı ve en güçlü otomobile imzamızı attığımız için de oldukça gururluyuz. i20'nin tek amacı, eğlenceli bir sürüş" dedi.

Motorsporlarından gelen ruh

Yeni i20 N'nin temeli motor sporlarına dayanıyor. Bu doğrultuda hazırlanan otomobilin tek hedefi, günlük hayatta maksimum performansa sahip bir spor sürüş keyfi sunmak. i10, i20 ve BAYON gibi Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında Türk işçisinin emeğiyle üretilen i20 N, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki (WRC) bir çok kriteri rahatlıkla karşılıyor. Böylelikle, aracın doğrudan motorsporlarından geldiği anlaşılırken aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki Yeni i20 WRC'ye de ışık tutmuş oluyor.

Güçlü motor ve dinamik bir tasarım

Hyundai i20 N, 1.6 litrelik turbo motoruyla yüksek performans deneyimine rahatlıkla olanak sağlıyor ve ayrıca oldukça dikkat çekici bir görünümü var. Güçlü modelin dış tasarımı, Hyundai'nin Sensuous Sportiness tasarım kimliğiyle birleştirilerek yüksek performanslı bir tema altında vurgulanıyor.

Güncel i20'den 10 mm alçak olan araç, dış tasarımında da aerodinamik olarak tamamen farklı bir formda. Ön tarafta, turbo motor için daha geniş hava girişine sahip bir tampon dikkat çekerken, N logolu geniş radyatör ızgarası da yarış pistlerini simgeleyen damalı bayrak silüetiyle hazırlanmış. Kırmızı şeritli tampon altı spoyler de modelin performans odaklı tasarımını pekiştiriyor. Bu kırmızı renk, genişliğini vurgulayarak yeni tasarımlı marşpiyele ve oradan da arkaya doğru uzanıyor.

Arkada ise yine i20 WRC'den esinlenilmiş bir tavan spoyleri bulunuyor. Bu aerodinamik parça, sportif görünümün yanı sıra yere basma kuvvetini de artırıyor ve böylece agresif bir sürüş imkanı sunuyor. Yüksek hızlarda dengeyi korumaya yardımcı olan bu parçayı tampon altındaki difüzör takip ediyor. Üçgen arka sis lambasına sahip arka tampon, motorsporlarında görmeye alıştığımız ışık temasını yansıtıyor. Buna ek olarak, araçta kullanılan tek egzoz çıkışı da motorun yüksek performans potansiyelini perçinlemiş oluyor. Bu egzoz sistemi, sürüş modlarına bağlı olarak son susturucudaki valfi açarak sesi daha dinamik ve daha kışkırtıcı bir hale getiriyor.

Diğer i20 modellerindeki gibi ön LED farlar i20 N'de de yer alırken, karartılmış arka stoplar da adeta i20 N'in sportif bütünlüğünü destekliyor. Z formundaki arka LED lambalar, gece karanlığında otomobile karakteristik bir özellik de katıyor. Mat gri renkli özel tasarım 18 inç alaşım jantlar ise Pirelli tarafından sadece bu model için özel olarak üretilen 215/40 R18 ebatındaki P Zero HN lastiklerle kullanılıyor.

Bu özel P Zero HN lastikler sayesinde aracın yol tutuşu ve dinamizmi artarken ayrıca yarış pistlerinde de maksimum sürüş keyfi elde ediliyor. Güçlü otomobil, yüksek performanslı motorun ürettiği 204 beygir gücü N markalı kırmızı fren kaliperleri ve önde 320 mm'lik diskler ile dizginliyor. Bu fren kitiyle sporcu kimlik tamamlanırken, yüksek performanslı kullanımlarda da sürücüsüne maksimum güven ve koruma sağlıyor. Ayrıca fren sistemi, balataların yıpranması durumunda da sürücüsünü gösterge tablosundaki görsel uyarıyla bilgilendiriyor.

i20 N, Hyundai N modellerine özgü "Performans Mavisi" ve iki tonlu bir tarz için "Phantom Black" siyah tavan rengiyle geliyor. Gövde üzerindeki kırmızı renkli parçalar ise Hyundai'nin motor sporları DNA'sını ve yarış pistlerini vurguluyor.

Modern ve sportif iç mekan

Heyecan verici otomobilin iç mekanındaysa performans kokan donanım öğelerine yer verilmiş. Bir hot hatch otomobilde olması gereken tüm unsurları barındıran i20 N, nubuk ve deri karışımı N logolu koltuklara sahip. Güncel modelden farklı olarak; üç kollu N direksiyon simidi, N vites topuzu ve N pedal takımıyla üretilen aracın tamamen siyah kokpitinde mavi renkli ambiyans ortam aydınlatması da var. Hyundai i20 N, 10.25 inçlik dijital gösterge ve yine 10.25 inç AVN dokunmatik ekranlı multimedya özelliğine sahip. Gösterge tablosunda performans değerleri anlık olarak da takip edilebiliyor. Bu ekranda yağ ve motor sıcaklığı haricinde vites değişim zamanını gösteren uyarı ışığı, G metre, turbo basıncı, beygir gücü ve tork değerleri gibi sürüş bilgileri var. i20 N, anahtarsız çalıştırma, dijital klima, Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz şarj gibi özelliklere de sahip. Bunlara ek olarak, müzik keyfi için de subwooferlı BOSE ses sistemi bulunuyor.

1.6 litre T-GDi motor ve etkili performans

Hyundai i20 N sadece dışı ve içiyle dikkat çeken bir sporcu değil. Bu karakteri ve duruşu yüksek performanslı bir turbo motorla destekleyen otomobilde Hyundai Motorsport imzalı 1.6 litrelik bir turbo motor kullanılıyor. Sadece altı ileri (6MT) manuel şanzımanla sunulan araç, maksimum olarak 204 beygir güç üretiyor. Bu verimli motor, performansını 275 Nm tork ile süslerken ağırlık ise 1265 kg. Bu ağırlık, aracın sınıfındaki en iyi ağırlık değerine sahip olduğunu gösteriyor. Hatta, ton başına düşen 171 PS güç/ağırlık oranıyla sınıfının en dinamik ve en güçlü modeli olarak tescilleniyor.

Hyundai i20 N, 0-100 km/s arasını 6.2 saniyede tamamlarken aynı zamanda maksimum olarak 230 km/s hız yapabiliyor. i20 N'in düz güç ayarı (Flat Engine Power), kullanılamayan yüksek devirlerde maksimum güç rakamlarına gitmek yerine daha düşük devirlerde daha fazla tork ve güç sağlayarak günlük sürüş koşullarında motorun potansiyelinden daha fazla yararlanıyor.

Normal yol koşulunda veya yarış pistlerinde daha etkili bir kalkış için özel bir sisteme (Launch Control) sahip olan otomobil, böylelikle istenilen devirde yere gücünü aktarıyor. i20 N, maksimum torkunu da 1.750 ile 4.500 devirleri arasında zinde tutuyor ve 5.500 ile 6.000 arasında da maksimum güce ulaşıyor. Bu devir aralığı, orta ve yüksek hızlarda hızlanmayı iyileştiriyor ve çeşitli sürüş koşullarında yüksek performans sağlıyor.

Ayrıca, ön tekerleklere gelen güç aktarımını kontrol etmek için torsiyon dişli tip Mekanik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (m-LSD) de kullanılıyor. Bu eklenti ile daha sportif ve daha çevik bir sürüş için optimum çekiş sağlanıyor ve özellikle virajlarda tutuş maksimum seviyelere ulaşıyor. Sistem, tekerlekler arasındaki dönüş hızı farkı belirli bir limiti aştığında devreye girerek dönüş hızlarını eşitliyor. Bu da özellikle sert virajlar gibi çekiş kaybının yaşandığı durumlarda yol tutuşunun tekrar kazanılmasını sağlıyor ve kafadan kayma eğilimini önlüyor.

Turbo motorlarda, soğutma sistemi ve intercooler son derece önemli. Bu sebeple Hyundai N mühendisleri araçta özel bir turbo sistemi kullanıyor. N intercooler ve su sirkülasyonu ile soğutulan turbo motor, 350 bar'lık yüksek basınçlı enjeksiyon rayıyla da daha hızlı yanma ve daha verimli bir yakıt karışımı sağlıyor. Sürekli Değişken Valf Süresi (CVVD) ise, valf açma ve kapama süresini sürüş koşullarına göre düzenliyor. Bu sayede performansta artış ve yakıt verimliliğinde yüzde 3 iyileşme sağlanıyor.

Hyundai i20 N'de daha fazla sürüş keyfi için N Grin kontrol sistemine yer verilmiş. Otomobil, beş farklı sürüş modu ile kullanıcısına yüksek seviyede kişiselleştirme sunuyor: Normal, Eco, Sport, N ve N Custom. Sürüş modları, motorun Elektronik Stabilite Kontrolü'nü (ESC), motorun işletim sistemini, egzoz sesini ve direksiyonun sertliğini ayarlıyor. N Custom modunda ise sürüş için gerekli olan parametreleri sürücü istediği gibi kendi ayarlayabiliyor. Daha sportif sürüş keyfi için, Elektronik Denge Kontrolü (ESC) üç aşamada kullanılabiliyor (açık, spor ve tamamen kapalı).

Hyundai N mühendisleri, yol tutuşu için güncel i20'nin şasisini, süspansiyonunu, frenlerini ve direksiyonunu baştan sona modifiye ederek adeta yeniden üretti. N için geliştirilmiş bu özel şasi, her yolda ve her türlü hava koşulunda daha sorunsuz yol tutuşu sunabiliyor. Pist performansı için 12 farklı noktadan güçlendirilen şasi, bazı yerlerde ek dirseklere ve bağlantı parçalarına da sahip.

Araçta kullanılan süspansiyon ise güçlendirilmiş ön kulelere ve ayarlanmış geometriye sahip mafsallara sahip. Bu, daha iyi çekiş için artırılmış kamber ve tekerlek için beş farklı sabitleme noktası anlamına geliyor. Günlük hayatta yarış otomobili keyfi için de yeni tip viraj denge çubuğu, spor helezon yayları ve sert amortisörler tercih edilmiş. Mevcut i20'den 40 mm daha büyük bir ön diske sahip olan i20 N, olması gerektiği gibi daha etkili bir fren performansı sunuyor. Hyundai i20 N, 12.0 azaltılmış direksiyon oranı ve elektronik motor destekli hidrolik direksiyon sistemi (C-MDPS) sayesinde de oldukça güvenli ve aynı zamanda hassas bir sürüş vaad ediyor. Devir eşleştirme sistemi ise (Rev Matching) aracın hızına göre, uygun vitesi önceden belirleyerek motor devrini bir sonraki vitese göre ayarlıyor. Böylece sistem, mükemmel vites geçişleri sağlarken turbo basıncını ve motor devrini üstte tutuyor.

i20 N, Virtual Turbo Hız Kontrolü (VTC) ile donatılmış ilk Hyundai modeli. Virtual Turbo Hız Kontrolü (VTC), turboşarjı optimum şekilde kontrol etmek için geliştirilmiş. Bu sensör, motor performansını en üst düzeye çıkararak sürüş zevkini zinde tutuyor. Yani VTC, motordaki çeşitli verileri analiz ederek turbo hızının daha kesin bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Böylece VTC, motorun mevcut çalışma durumunu ve sürüş koşullarını hızlı ve doğru bir şekilde belirleyerek basıncı dengeliyor. Ardından, turbo hızından doğrudan sorumlu olan waste gate'i ayarlayarak turboşarjı önceden kontrol ediyor. Bir başka deyişle VTC, turbo kontrolünü en üst düzeye çıkararak 2.000-4.000 arasında maksimum torku 304 Nm'ye yükseltiyor.

Otomobilde yer alan aktif ve pasif güvenlik donanımları da oldukça dikkat çekici. Günlük hayata uygun yarış otomobili olarak nitelendirilen i20 N, Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi (LDWS), Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), Uzun Far Asistanı (HBA), Şerit Takip Yardımı (LFA), Park yönlendirmeli geri görüşkamerası (RVM), Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA), Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA), Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) ve Çoklu Çarpışma Önleme Yardımcısı (MCB) gibi sistemler, sürücü ve araç içerisindekileri olası tehlikelerden korumakla görevli.

>

Carmedya.com / Otomobil