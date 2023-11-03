Hyundai'den tüm modellerde dev indirim!

Bayilerdeki sıfır otomobil stoklarının artması ve bankaların uyguladığı faiz politikaları sebebiyle satışlardaki durgunluk dalgası devam ediyor. Hyundai'den tüm modellerde geçerli dev bir indirim haberi geldi. i10, i20, Bayon ve Elantra'nın dahil olduğu kampanya ve Hyundai kampanyalı fiyat listesi ile ilgili detaylar haberimizde…

Bayilerdeki sıfır otomobil stoklarının artması ve bankaların uyguladığı faiz politikaları sebebiyle satışlardaki durgunluk dalgası devam ediyor. Bu kapsamad Hyundai'den tüm modellerde geçerli dev bir indirim haberi geldi. i10, i20, Bayon ve Elantra'nın dahil olduğu kampanya ve Hyundai kampanyalı fiyat listesi ile ilgili detaylar haberimizde…

Hyundai'de 50-70 bin TL aralığında dev indirim! İşte kampanyalı araçlar ve fiyat listesi!

Koreli otomobil üreticisi Hyundai yeni kampanyaları ile müşterilerinin ilgisini çekmeye çalışıyor. Marka özellikle i10, i20 ve Elantra gibi çok tercih edilen modellerinde 50 bin ile 70 bin TL arasında değişen indirimler yaptı. Markanın güncel ve kampanyalı satış fiyat listesine ise aşağıda görebilirsiniz.

Hyundai i10 fiyat listesi!

Yeni i10Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.0 MPI 67 PS JumpBenzinManuel725.000 TL675.000 TL1.0 MPI 67 PS JumpBenzinAMT770.000 TL720.000 TL1.2 MPI 84 PS StyleBenzinAMT790.000 TL740.000 TL1.2 MPI 84 PS Elite Çift RenkBenzinAMT850.000 TL800.000 TL

Hyundai i20 fiyat listesi!

Yeni i20Yakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.2 MPI 84 PS JumpBenzinManuel860.000 TL785.000 TL1.4 MPI 100PS JumpBenzinOtomatik920.000 TL845.000 TL1.4 MPI 100PS StyleBenzinOtomatik970.000 TL895.000 TL1.4 MPI 100PS EliteBenzinOtomatik1.050.000 TL975.000 TL1.0 T 100PS JumpBenzinDCT970.000 TL895.000 TL1.0 T 100PS StyleBenzinDCT1.020.000 TL945.000 TL1.0 T 100PS EliteBenzinDCT1.100.000 TL1.025.000 TL

Hyundai Elantra fiyat listesi!

Yeni ELANTRAYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.6 MPi Prime CVTBenzinOtomatik1.395.000 TL1.295.000 TL1.6 MPi Elite CVTBenzinOtomatik1.580.000 TL1.580.000 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi!

BAYONYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.4 MPI 100 PS JumpBenzinManuel915.000 TL915.000 TL1.4 MPI 100 PS JumpBenzinOtomatik950.000 TL950.000 TL1.4 MPI 100 PS StyleBenzinOtomatik1.005.000 TL1.005.000 TL1.4 MPI 100 PS EliteBenzinOtomatik1.110.000 TL1.050.000 TL1.0 T-GDI 100 PS StyleBenzinDCT1.075.000 TL1.045.000 TL

Hyundai Kona fiyat listesi!

Yeni KONAYakıt TipiŞanzıman TipiAzami / Maksimum Liste FiyatıAzami / Maksimum Kampanyalı Satış Fiyatı 1.0 T-GDI 120 PS EliteBenzinDCT1.665.000 TL1.520.000 TL1.6 T-GDI 198 PS 4×4 N-LineBenzinDCT1.885.000 TL1.885.000 TL1.6 GDI HEV 141 PSHibritDCT1.855.000 TL1.855.000 TL

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