Koreli sanatçı Hyuna ve Dawn'ın ilişkisi sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Sıkı sıkıya takip edilen ilişkilerini sosyal medya hesabında sevdikleri ile paylaşan çiftin ayrıldığı iddialarının ardından hayranları Hyuna ve Dawn ayrıldı mı? Hyuna ve Dawn neden ayrıldı? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Hyuna ve Dawn ayrıldı mı? sorusu merak ediliyor.Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı, rapçi ve model olan Hyuna ile şarkıcı Dawn'ın ilişkisi sevenleri tarafından merak ediliyor. Merak edilenler haberimizde.

HYUNA VE DAWN AYRILDI MI?

2 Ağustos 2018 tarihinde Dawn, Hyuna ile Mayıs 2016 dan beri çıktığını açıkladı. Nişanlandıkları ise 3 Şubat 2022'de duyurulmuştu. Şimdilerde de çiftin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile ayrıldıkları paylaşıldı. İşte o paylaşım;